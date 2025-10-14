Hallan 536 kilos de marihuana en camión abandonado en pleno desierto en Antofagasta

Una nueva incautación de drogas concretaron la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, tras el hallazgo de 536 kilos de marihuana al interior de un vehículo sin ocupantes en caminos secundarios en pleno desierto.

La presencia del vehículo tipo furgón fue detectada por terceros que dieron cuenta del hecho a funcionarios del Retén Socompa, quienes, al constituirse en el lugar, constaron que dentro de la cabina y zona de carga había numerosos sacos contenedores de la droga.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público instruyó a personal de OS7 una serie de diligencias investigativas para dar con los responsables de esta nueva internación de drogas, la cual, presumiblemente tenía como destino la zona central del país.

Las primeras diligencias permitieron establecer que el vehículo en cuyo interior estaba la droga, tenía encargo por robo en Antofagasta.

TRABAJO

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que esta nueva incautación de drogas, se suma a una seguidilla de grandes decomisos realizada las últimas semanas, tanto en frontera, como en carreteras, caminos secundarios y también al interior de zonas urbanas.

“Esto nos confirma que las organizaciones criminales están recurriendo a todas las vías posibles para llegar con su droga a los mercados, pero también nos dice mucho respecto a la efectividad del trabajo que está realizando la Fiscalía junto a Carabineros y que nos permite dar esta lucha en todos los frentes”, manifestó.

El persecutor alertó respecto a la gravedad del fenómeno y llamó a no bajar la guardia, afirmando que en esta región “no se está luchando contra pequeñas bandas de delincuentes, estamos luchando contra el crimen organizado”.

Cabe precisar que, con esta incautación, el total de drogas incautadas en lo que va de este año en la región alcanza las 24,7 toneladas, mientras en que los últimos dos años el acumulado ya supera las 51,3 toneladas, cifras que el persecutor consideró “históricas”.

VIGILANCIA

Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, dijo que las bandas que se dedican al tráfico de drogas están siempre buscando formas para evitar los controles que se realizan, y es por eso que la labor policial debe irse adaptando a las nuevas estrategias con que opera la criminalidad.

Al respecto, el general destacó que incluso en zonas aisladas y sin comunicaciones de la región, como fue en este caso, Carabineros estuvo presente y logró detectar este importante cargamento de drogas, impidiendo que una organización criminal pudiera lucrar con su venta.

A la fecha, la droga más incautada en la región continúa siendo la marihuana, con más del 80% del total recuperado.

Los antecedentes indican que la mayoría de esa droga proviene de Bolivia e ingresa a Chile a través de pasos no habilitados en la frontera de la región de Antofagasta.

