Grave se encuentra mujer quemada en Pelarco tras brutal intento de femicidio: su hija de 3 años alertó a la familia

Un hombre intentó quemar a su pareja en el sector de El Manzano, en la comuna de Pelarco. La mujer, de 26 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Talca, en la región del Maule. La agresión habría ocurrido el día lunes y fue la hija de ambos, de apenas 3 años, quien habría alertado al abuelo sobre la agresión.

Según informa Radio Bío Bío, la víctima recibió la primera atención en un centro de salud de la misma comuna, hasta donde fue trasladada en un vehículo particular. Posteriormente, fue derivada al principal hospital de la región para recibir tratamiento por las severas quemaduras que sufrió en el ataque.

La directora regional de SernamEG Maule, Ana Cecilia Retamal, explicó que “inmediatamente cuando nos enteramos de los hechos, nos pusimos a disposición de la familia y activamos el Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) para brindar contención y apoyo en todo lo que sea necesario”, según consignó el sitio En Línea Maule.

Retamal precisó que la víctima es madre de dos niñas, una de ellas en común con el hombre detenido. “Podremos incorporarnos como querellantes en esta causa si la familia así lo estima conveniente”, añadió la autoridad.

La directora regional confirmó que ya hubo acercamientos con el padre de la mujer agredida, quien aceptó el acompañamiento psicológico y jurídico que ofrece el Servicio. El apoyo se extiende al núcleo familiar afectado por la gravedad de los hechos, sostuvo la titular del SernamEG Maule.

Carabineros detuvo al presunto agresor y lo presentó ante el Juzgado de Garantía de Talca. El tribunal amplió la detención del imputado hasta el miércoles 15 a las 10:15 horas, a la espera de que el Ministerio Público recabe nuevos antecedentes para la investigación.

El CIF, anunciado por la directora regional de SernamEG Maule, es un dispositivo que coordina la intervención de diversas instituciones del Estado cuando se registran casos de violencia extrema.

