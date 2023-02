Grave acusación de movimiento contra proyecto en Viña del Mar salpica a la alcaldesa Ripamonti y a Revolución Democrática

Cuando el año 2001 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Viña del Mar y las empresas petroleras instaladas en Las Salinas, para que éstas –en el mediano plazo– salieran del borde costero y el terreno en cuestión sea utilizado para otros fines, nadie imaginó que más de dos décadas después el paño seguiría inutilizable y bajo un completo manto de dudas respecto a su futuro.

Si bien, el 2002 se presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para materializar la salida de estas compañías y dar inicio a un proceso de saneamiento del terreno, no fue hasta 2009 –ya bajo el mando de empresas Copec, propiedad de la familia Angelini– que comenzó el trabajo de extracción y reposición de suelo limpio, proyecto que se llevó a cabo hasta el año 2014. Esta primera etapa se completó de manera exitosa, sin embargo, los problemas vendrían con el siguiente paso...

Se trata del proceso de biorremediación, vale decir, una acción de saneamiento consistente en el uso de microorganismos (preferentemente bacterias) para la remoción de los hidrocarburos que contaminaron el suelo por más de 80 años debido a la presencia de las empresas petroleras. Es justamente esta etapa la que presenta una férrea oposición ciudadana que, representada por el movimiento «Un parque para Las Salinas», prevé que el proceso afectará a la salud de los viñamarinos.

"BLANQUEAMIENTO" DE IMAGEN

Bajo este contexto, la inmobiliaria Las Salinas, a cargo del terreno, ha organizado una serie de actividades para personas de todas las edades en la «Plaza de Bolsillo» instalada a un costado del terreno en cuestión. En dicho espacio se tiene contemplado una programación cultural y artística para la comunidad, la cual estará abierta al público hasta el próximo 5 de marzo en la avenida Jorge Montt #1960.

Frente a esta actividad, el movimiento «Un parque para Las Salinas» denunció a través de sus redes sociales que Copec, a través de inmobiliaria Las Salinas, está ejecutando en el lugar una estrategia comunicacional que busca "blanquear" el proceso de remediación a través de acciones familiares como las que se desarrollan en la «Plaza de Bolsillo» instalada en este terreno ubicado frente a la playa Los Marineros.

"Denunciamos el 'greenwashing' que está realizando Copec en el paño Las Salinas. Conocemos su modo de operar. Están tratando de blanquear la remediación bactereológica que intentan realizar", indicó el movimiento en redes sociales.

También llamaron a la inmobiliaria Las Salinas y a Copec a "ser responsables", pues "están llevando familias, especialmente niños, que son más vulnerables y susceptibles a la contaminación, a exponerse a un riesgo que no ha sido evaluado, teniendo efectos en la salud de las personas décadas después de la exposición".

ACUSACIÓN SUBE DE TONO

Luego de esta acusación de "blanqueamiento de imagen" contra Copec, el movimiento que dice defender la conservación del medio ambiente subió el calibre de su denuncia afirmando que detrás de este 'greenwashing' está una consultora ligada a Revolución Democrática (RD), partido en el que milita la alcaldesa Macarena Ripamonti.

"Es una vergüenza el 'greenwashing' que está realizando Copec en el paño Las Salinas, junto a las consultoras del Frente Amplio. Están exponiendo a familias enteras, especialmente niños, a químicos cancerígenos, mutágenos, disruptores endocrinos, neurotóxicos, tales como hidrocarburos, benceno, benzo(a)antraceno, cromo hexavalente, plomo, DDT, aldrin, dieldrin, HCH, PCB, pentaclorofenol e indeno/123cd pireno, entre otros", señalaron nuevamente a través de sus redes sociales.

Junto a emplazar a la jefa comunal a que aplique el "derecho a saber" respecto a los riesgos de la «Plaza de Bolsillo», la agrupación medioambiental acusó que "nos encontramos totalmente preocupados por la relación entre la alcaldesa Macarena Ripamonti, su equipo asesor y la empresa El Mapa Consultores, sociedad de miembros del partido Revolución Democrática (RD) que hoy trabaja para la familia Angelini en el paño Las Salinas de Viña del Mar".

"Este conflicto de interés afecta gravemente la confianza y la lucha por justicia ambiental en una zona de sacrificio de 110 años, como es el paño Las Salinas", continuaron denunciando a través de sus cuentas en redes sociales.

"VÍNCULOS" CON RD

La grave acusación efectuada por «Un parque para Las Salinas» –de la cual sólo se hace mención mediante una fotografía esquematizada con flechas (ver foto)– relaciona a la alcaldesa Ripamonti con el "administrador municipal", Leonardo Rissetti; y el "asesor directo", Franco Fernández. Importante es mencionar que el administrador municipal de Viña del Mar es Pedro Hepp y que Risetti dejó ese puesto en octubre del año pasado.

Luego apuntan a tres nombres de la consultora El Mapa: el de Catalina Szigeti, el de Juan Cristóbal Hermosilla y el de Sebastián Troncoso; a quienes acusan de estar vinculados a Revolución Democrática (RD).

A partir de esto, Puranoticia.cl intentó contactarse con los dirigentes del movimiento «Un parque para Las Salinas», sin embargo estos mantuvieron apagados sus teléfonos celulares una vez lanzada la denuncia. No obstante, este medio pudo corroborar que tanto Hermosilla como Troncoso estuvieron ligados en algún momento a Revolución Democrática. Incluso el primero fue tesorero de la fundación «Hay que crear para creer», levantada por el hoy ministro Giorgio Jackson (RD) el año 2014. Respecto a Szigeti, no fue posible encontrar algún vínculo con RD.

Buscando mayores respuestas frente a esta denuncia, Puranoticia.cl se contactó con la empresa consultora El Mapa, quienes señalaron que "somos una consultora con profesionales de distintas disciplinas que trabajamos en proyectos de diversa índole, algunos relacionados a comunidades en distintas regiones del país. Nuestro foco es habilitar el diálogo con las personas en los territorios y entre nuestros proyectos tenemos uno con Las Salinas, en que acompañamos su trabajo con comunidades del entorno, en el marco del proceso de remediación y recuperación de suelos para ponerlos a disposición de la ciudad".

Consultados respecto a la acusación de tener vínculos con RD y, a su vez, con el círculo cercano de Ripamonti, señalaron que "no tengo información que aportar sobre esa consulta".

LA FURIA DE RIPAMONTI

Quien sí reaccionó a lo manifestado por el movimiento ambientalista fue la propia alcaldesa Macarena Ripamonti, que a través de su cuenta en Instagram salió al paso de la acusación: "Yo no tengo relación ni conozco a las personas miembros de esa organización (El Mapa). Militantes de partidos políticos hay de todo tipo y en todo Chile, sin existir la posibilidad de conocerlos a todos y todas".

Luego, solicitó "rectificar esa información tendenciosa, que hace suponer vínculos personales míos con los miembros de dicha consultora", y agregó que "esta información me fue consultada personalmente por don Gonzálo Pavez, miembro de «Un parque para Las Salinas», hace mas de una semana, con quien nos escribimos de forma permanente y cordial. Él sabe que no tengo ningún tipo de relación y quedamos en conjunto de averiguar sobre el asunto".

Tras este descargo de la Alcaldesa de Viña del Mar, desde la cuenta del movimiento le indicaron a Ripamonti que los miembros de El Mapa "eran asesores en el Congreso cuando tú trabajabas ahí y Leo Rissetti también lo hacía, al igual que Franco".

Finalmente Ripamonti sostuvo que "en el Congreso Nacional trabajan miles de personas. Yo no trabajé para un partido o consultora, trabajé como asesora legislativa de un Diputado. Yo jamás he interactuado con ellos, ni en esos años ni ahora. Insisto en que rectifiquen esta información, se los pido por favor. Cuando ustedes quieran pueden juntarse conmigo, enviarme un correo o pregúntenme personalmente y aclaramos todas las dudas del mundo. Citamos en conjunto a la consultora, etcétera. Pero, por favor, no divulguen cuestiones falsas. Se los pido por favor".

PURANOTICIA