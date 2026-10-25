Gran incendio afecta a afecta planta salmonera en Puerto Montt

Una extensa columna de humo visible desde distintos puntos del sector alertó durante la tarde de este domingo sobre una emergencia en las instalaciones de la planta Gelymar, ubicada en el límite entre las comunas de Puerto Montt y Calbuco, en la Región de Los Lagos.

El incendio provocó un amplio despliegue de Bomberos, cuyos voluntarios se trasladaron hasta el recinto para trabajar en el combate de las llamas y evitar su propagación.

De acuerdo con información entregada por la Central de Alarmas de Bomberos de Puerto Montt, al menos 23 carros fueron despachados al lugar, dando cuenta de la magnitud del operativo desplegado para atender la emergencia.

Mientras avanzaban las labores de los equipos especializados, el humo generado por el siniestro podía observarse a gran distancia, situación que llamó la atención de habitantes y personas que circulaban por sectores cercanos.

Registros captados por testigos durante el desarrollo del incendio también permiten escuchar fuertes estruendos y explosiones provenientes desde el interior o las inmediaciones de las instalaciones.

Por el momento, no se ha precisado oficialmente qué originó estos sonidos ni qué elementos podrían estar involucrados, por lo que se mantiene a la espera de información de los organismos que trabajan en el lugar.

Tampoco se han entregado antecedentes oficiales respecto de las causas que dieron origen al incendio, la extensión de los daños en las instalaciones o la eventual presencia de personas lesionadas.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en el sector mientras Bomberos concentra sus esfuerzos en controlar las llamas y evaluar las condiciones al interior de la planta.

PURANOTICIA