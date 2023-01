Gore de Valparaíso financia Programas Pro Empleo hasta marzo y lanza fuerte crítica a La Moneda para que asuma el costo permanente

Con una fuerte crítica al Gobierno central, al que exigieron hacerse cargo de la continuidad de la iniciativa, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó que el Gobierno Regional (Gore) traspase $2.773 millones a los Programas Pro Empleo en la región, los cuales se mantuvieron bajo un manto de dudas debido a que no contaban con los recursos para seguir dándoles trabajo a 2.165 personas, principalmente mujeres jefas de hogar, después del 31 de diciembre de 2022.

Los Programas de Empleo son iniciativas de la Subsecretaría del Trabajo, con los cuales se busca mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables del país y otorgar una fuente laboral en aquellos lugares que hayan experimentado una contracción de la demanda por mano de obra, a raíz de alguna emergencia. Cabe recordar que estos comenzaron producto de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Actualmente ProEmpleo ejecuta cuatro programas, los cuales pueden ser divididos en dos grupos, según la naturaleza de su intervención: el primero corresponde a los «Programas de Empleos de Emergencia», que incluyen al Programa Inversión en la Comunidad (PIC); y el segundo está constituido por los «Programas de Fomento a la Empleabilidad», que incluye instrumentos como el Programa de Apoyo al Empleo Ley N°20.595 y Sistema Chile, el Programa Servicios Sociales y el Programa Mejora a la Empleabilidad de Artesanos y Artesanas Tradicionales de Zonas Rurales.

De estos, dos iniciativas seguirán presentes en la región de Valparaíso: el Programa de Inversión en la Comunidad (PIC 2), el cual abarca 37 comunas de la región de Valparaíso, incluyendo el territorio de Juan Fernández, con un total de 679 puestos de trabajo de jornadas media y completa, por una inversión $800 millones. El segundo, en tanto, es el Programa de Inversión en la Comunidad (PIC 4), que contempla puestos de trabajo de jornadas media y completa en las 38 comunas, con un alcance de 1.486 cupos laborales, equivalentes a una inversión de más de $1.945 millones.

Los beneficiados pueden acceder a fuentes laborales de jornada media o completa, ejecutados desde la Subsecretaría del Trabajo a través de tres ONG, mientras que en los territorios insulares son asignados a los municipios.

"TIRÓN DE OREJAS" A LA MONEDA

La aprobación unánime en el Core de Valparaíso de los $2.700 millones a los Programas Pro Empleo se suma a otra que permitió dar continuidad a esta iniciativa en el continente y en territorio insular, por los últimos seis meses del 2022, cuestión que fue recalcada tanto por el gobernador regional Rodrigo Mundaca, como por los consejeros regionales (cores) de Valparaíso.

"Hemos hecho un esfuerzo importante, pero ese esfuerzo no tiene que ver básicamente con los recursos que comprometemos, sino que estuvimos haciendo esfuerzos desde el mes de julio del año pasado, hablando con el Gobierno central para que asumiera su responsabilidad en esta materia y lamentablemente aquello no ocurrió y tuvimos que, desde el Gobierno Regional, tomar la decisión de apoyar este programa", señaló Mundaca tras la aprobación de los recursos.

Por su parte, el core Percy Marín, presidente de la Comisión de Inversiones, señaló que "este es un esfuerzo tremendo que está haciendo el Gobierno Regional, que ya hemos gastado más del 10% del presupuesto total que tiene nuestra región. Por lo tanto, el esfuerzo es tremendamente grande y lamentablemente ha habido un incumplimiento grave del Gobierno. Tal como dice el Gobernador, quien hizo la gestión necesaria con el Gobierno, yo lo acompañé, soy testigo de aquello, pero el Gobierno, lamentablemente, a la fecha no ha cumplido".

ANGUSTIA DE TRABAJADORAS

Trabajadoras que se dieron cita en el edificio del Gobierno Regional de Valparaíso señalaron que días previos a la Navidad la angustia reinaba en sus respectivos puestos de trabajo; esto, debido a que veían que la fecha del término de sus vínculos laborales terminaba y no tenían la certeza de si iban a continuar trabajando y, consigo, seguir llevando el sustento a sus hogares.

María Tapia, presidenta del sindicato Nº1 de Viña Oriente, comentó que éste "es un programa que realmente la región de Valparaíso lo necesita. Hoy la carencia en cuanto a la situación económica está carísima. Antes de la Navidad, la gente estaba súper estresada, todo el mundo lloraba porque no sabíamos qué iba a pasar. Daba una pena muy grande. Tengo un nudo en la garganta porque todos los días van las personas a preguntarme qué pasa, si van a quedar trabajando, qué van a hacer. Entonces es muy difícil pasar esto cada tres meses que pasamos por la incertidumbre".

En este punto ahondó el core Marín, quien sostuvo que "vemos a grupos, principalmente de mujeres jefas de hogar, que están en la constante angustia, porque ahora previo a la Navidad les dijeron que no iban a continuar con sus empleos. Entonces nos endosan a nosotros la responsabilidad y quedamos prácticamente con la pistola al pecho, pero no rehuimos las responsabilidades y aprobamos los recursos, son tres meses, donde esta angustia se va a repetir previo a marzo y eso no puede ser porque también atenta contra la salud mental de los trabajadores".

Con el objetivo de terminar con esta angustia de los beneficiados con el Programa Pro Empleo, el Gobierno Regional de Valparaíso, junto al Core, decidió oficiar al Presidente de la República, Gabriel Boric, para exigirle que disponga de los recursos necesarios para dar continuidad de forma permanente a esta iniciativa.

DESGLOSE REGIONAL

El Programa de Inversión Comunidad (PIC 2) corresponde a 267 cupos laborales para la provincia de Valparaíso, 102 para Marga Marga, 93 para Quillota, 79 para San Antonio, 61 para San Felipe, 41 para Petorca y 36 para Los Andes.

En tanto, el Programa de Inversión Comunidad (PIC 4) contempla 558 puestos de trabajo para la provincia de Valparaíso, 294 para Marga Marga, 196 para Quillota, 134 para San Antonio, 128 para San Felipe, 102 para Los Andes y 74 para Petorca.

Cabe señalar que los cupos conformados por el programa Pro-Empleo se distribuyen por densidad demográfica y permiten generar fuentes de trabajo en diversos rubros, especialmente orientados a mujeres jefas de hogar.

Esta situación fue destacada por el gobernador Mundaca, quien señaló que "estos recursos que se van a agenciar a través de los Programas Pro Empleo son los que les permiten llevar dignidad a sus casas, llevar alimento, continuidad a sus vidas, que siempre esperamos sean mucho mejor. Aquí hay dirigentas de Manuel Bustos, de Forestal, de Valparaíso y quiero decirles a todas que este Gobierno Regional no las va a dejar solas, vamos a seguir luchando por mejorar sus condiciones de vida digna".

En tanto, la core Tania Valenzuela comentó a Puranoticia.cl que esta aprobación "nos va a permitir dar continuidad hasta el mes de marzo a los 2.100 puestos de trabajo que generan ambos programas, focalizados particularmente en familias de mayor vulnerabilidad como también en mujeres jefas de hogar. Entendemos que se necesitan certezas para llegar a los sectores que más requieren de este beneficio y, por lo tanto, es necesario generar conversaciones con Santiago, para poder dar respuesta a cómo poder continuar con estos programas que tienen un impacto sustantivo".

OFICIO AL MINISTERIO DEL TRABAJO

En este mismo contexto, el diputado Hotuiti Teao elevó un oficio fiscalizador al Ministerio del Trabajo y a la Subsecretaría del Trabajo, para que los más de 2 mil empleos se mantengan de manera permanente durante el año en la región de Valparaíso pues, a juicio del parlamentario, es responsabilidad del Estado asegurarlos para el 2023.

"Creemos que es el Estado, a nivel central, quien debe garantizar la continuidad de los mismos. No sólo porque los vecinos necesitan que desde el Gobierno Regional se destinen estos miles de millones de pesos para otras urgencias propias de la región, sino que, además, porque debiese existir un compromiso real por parte de este Gobierno de apoyar económicamente a tantas familias, especialmente mujeres jefas de hogar que hoy necesitan de trabajos de media jornada y jornada completa para llevar sustento a su hogar", indicó Teao.

Finalmente, el legislador concluyó diciendo que "estamos hablando de un Gobierno que se hace llamar "feminista", pero que, en la práctica, deja fuera de su presupuesto a miles de mujeres que hoy necesitan que este Gobierno les entregue oportunidades para surgir en medio de esta crisis económica que estamos viviendo".

