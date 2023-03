Gonzalo Ibáñez y nueva Constitución: "Hemos de ser muy perseverantes hasta que pongamos a la ciudadanía en conexión con este proceso"

Pese a que incluso defendió la idea que el proceso constitucional había concluido definitivamente tras el triunfo del «Rechazo» el 4 de septiembre de 2022, Gonzalo Ibáñez Santa María reveló los motivos por los cuales decidió aceptar el llamado de Renovación Nacional (RN) para, desde su posición de independiente, competir por uno de los cinco escaños que entrega el Consejo Constitucional en la región de Valparaíso.

En ese sentido, el abogado de profesión, de 77 años, y ex Diputado por la zona costera de la Quinta Región entre los años 1998 y 2006, explicó en conversación con Puranoticia.cl que decidió asumir una candidatura en representación de la lista «Chile Seguro» (UDI, RN, Evópoli e independientes) porque "no podía sustraerme a la tarea de dotar al país de una buena Constitución".

Para lograr su cometido en la elección del 7 de mayo, el ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (fundada por su abuelo) comentó que se aferra a su preparación en temas relacionados al Derecho y a sus 40 años de experiencia académica y ocho en la Cámara de Diputados.

¿Cómo se gesta su candidatura? Cuéntenos cómo fue el proceso: ¿Lo convoca el senador Chahuán u otro político? ¿Fue un tema consensuado de antes?

Mi candidatura se gesta una semana antes de que terminara el plazo para inscribir candidatos. Recibí un llamado de parlamentarios de Renovación Nacional pidiéndome que ocupara, en mi condición de independiente, uno de los dos cupos que ese partido disponía en el pacto Chile Seguro de la región de Valparaíso. Yo había votado «Rechazo» el 4 de septiembre de 2022 y entendía que el proceso para dotarse de nueva Constitución había concluido y así lo defendí varias veces. Pero, puesto que se adoptó otra decisión, estimé que no podía sustraerme a la tarea de dotar al país de una buena Constitución y, por eso, terminé aceptando la petición de Renovación Nacional.

¿Por qué termina aceptando el llamado de Renovación Nacional?

Lo hice teniendo a la vista mi preparación profesional y académica: soy abogado por la Universidad Católica de Chile, con estudios de postgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Derecho por la Universidad de París II. He sido académico de tiempo completo por 40 años enseñando en temas de mucha importancia para la redacción de una Constitución y lo he hecho en varias universidades. He sido rector de una de ellas y, además, Diputado por ocho años.

¿Cómo va este camino a la elección del 7 de mayo?

Este camino a la elección del 7 de mayo es arduo por el poco tiempo que se dispone y porque la ciudadanía está muy al margen de este nuevo proceso. Sin embargo, del trabajo en terreno he podido constatar las principales preocupaciones: la seguridad ciudadana, el crecimiento económico y, por supuesto, la educación, la salud y la previsión, entre otras. Hemos de ser muy perseverantes hasta que logremos poner a la ciudadanía en conexión con este proceso.

Sin dudas que la seguridad es el tema central de las preocupaciones de los chilenos: ¿Qué puede hacer usted desde el Consejo Constitucional para atender este tema?

La seguridad ciudadana debe fortalecerse. En primer lugar, debe cesar esta prédica por la cual la violencia si es revolucionaria es buena. Lamentablemente, quienes hicieron de tal prédica su instrumento para respaldar esa violencia, gobiernan ahora el país y carecen de peso moral para detenerla. Los asesinatos de carabineros así lo demuestran. Es de toda evidencia que debemos fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, Investigaciones y Carabineros. Pero, es muy difícil que esa tarea pueda ser emprendida por quienes hicieron del insulto a esas Fuerzas un arma de combate político. En la Constitución, desde luego, debe quedar plasmada la importancia capital de ellas para el país. De hecho, son su columna vertebral.

¿Qué le ha parecido hasta el momento el trabajo del Comité de Expertos que, por ejemplo, decidió no incluir un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden?

El Comité de Expertos falló en esto, pues se dejó dominar por la ideología anti Fuerzas Armadas y de Orden. La presencia de estas Fuerzas en un capítulo especialmente destinado a ellas en la Constitución es esencial. Mal punto de partida.

¿Por qué deben votar por usted?

Personalmente creo que lo más valioso que puedo aportar al trabajo del Consejo Constitucional es mi preparación en temas fundamentales de Derecho y mis 40 años de experiencia académica, a los que sumo ocho años de vida parlamentaria en la Cámara de Diputados.

