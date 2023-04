Gonzalo Ibáñez, el candidato fuerte que logró unir la máquina electoral de RN de costa a cordillera

El abogado y ex diputado Gonzalo Ibáñez ha logrado articularapoyos mayoritarios y transversales, configurando un equipo electoral que cruza de mar a cordillera, considerando que Renovación Nacional es el partido con más autoridades electas de la derecha en la región, quienes se han sumado activamente a la candidatura de quien consideran “una persona idónea, preparada, para representarnos y defender nuestras ideas de centro derecha”, según señalan.

Tanto el senador Kenneth Pugh como el senador Francisco Chahuán, primera mayoría nacional en las últimas senatoriales y hoy presidente nacional del partido, han dado espaldarazos y han participado activamente en la campaña, en conjunto con los 3 parlamentarios en ejercicio: Andrés Celis, diputado RN de la quinta costa; y los diputados Andrés Longton y Camila Flores, del distrito 6.

Sus equipos y autoridades provinciales y comunales se han desplegado en sus territorios, sumados a la gente cercana al ex diputado RNLuis Pardo, quien pese a no salir electo, obtuvo amplias mayorías especialmente en las provincias de Quillota y Petorca, donde fue incluso el más votado de los diputados en varias comunas.

Concitadas dichas alianzas, tanto de la zona Viña del Mar-Valparaíso, como del interior, el trabajo de Ibáñez se ha ido centrando recorridos territoriales con organizaciones, vecinos y bases partidistas, incluso a veces en conjunto con su compañera de lista, coordinados y en constante comunicación con la militancia, con quienes incluso se han presentado juntos para explicar el nuevo proceso constituyente, por ejemplo, en el conversatorio con el abogado y panelista Francisco Orrego, actividad organizada por la directiva comunal RN Quillota.

Con temas como la seguridad y la necesidad de respaldo a las Fuerzas Armadas y control migratorio, como principales banderas, Ibáñez ha logrado articular también a autoridades, ex autoridades y líderes locales en toda la región.

En la costa se suman la concejal de Valparaíso Marianela Antonucci; de Concón, Gabriela Orfali; el consejero general de RN, Marcelo Platero, el ex concejal Máximo Silva, además de varios líderes gremiales.

La QUINTA CORDILLERA

En la zona interior han sido fundamentales los apoyos del ex senador Sergio Romero y el ex diputado Alfonso Vargas, sumados a los Consejeros Regionales Roberto Chahuan, de Quillota; Christian Macaya, de Petorca; y Edith Quiroz, de Los Andes. RuggeroCozzi, en tanto, primer y único constituyente electo de la derecha para la convención anterior, también ha sido un agente activo, especialmente en el interior.

A nivel municipal, los alcaldes de Limache, Daniel Morales; de Puchuncaví, Marcos Morales; las concejalas Mónica Neira de Quilpué; Regina Brito de Quillota; y Maryolen Zamora, de Puchuncaví.

En tanto, ex autoridades municipales no se quedan atrás: los ex alcaldes de La Ligua, Juan Ibacache; de Quillota, Antonio Rebolar; de San Felipe, Claudio Rodríguez y Juan Amar, además de varios ex concejales.

“Estoy sumamente agradecido de todos quienes me han demostrado su apoyo en este desafío, tanto autoridades o ex autoridades, como vecinos, habitantes de nuestra región que esperan que esta vez sí funcione el proceso y podamos defender nuestro bienestar, seguridad y tradiciones, un Estado de Derecho que se respete y que de espacio para la libertad, la innovación y el emprendimiento, la recuperación y crecimiento de nuestro país”, indica Gonzalo Ibáñez.

