Golpe a red de robo de cobre en O’Higgins: ordenan prisión preventiva para otros dos líderes de la banda

La Corte de Apelaciones de Rancagua decretó la prisión preventiva de otros dos imputados por el robo de cobre desde la mina El Teniente y del tendido eléctrico de la región de O’Higgins. Con esta resolución, ya son nueve las personas que permanecen privadas de libertad en el marco de esta causa.

El tribunal de alzada ordenó la prisión preventiva de Hernán Antonio Bolbarán Miranda y Nelly Soledad Quezada Prieto, quienes habían quedado sujetos a arresto domiciliario tras ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Rancagua, junto a otros 60 detenidos.

En un fallo dividido, la Corte revocó la resolución que había permitido a ambos imputados permanecer bajo arresto domiciliario, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debido a los roles directivos que habrían desempeñado dentro de la organización criminal investigada.

"Ambos poseen un rol directivo dentro de la asociación ilícita que se investiga, lo que evidentemente agrava el desvalor de su actuar, a lo que debe unirse la cantidad de delitos por los cuales han sido formalizados, su gravedad y, por cierto, la prognosis de pena asociada a los mismos, lo que desde ya, conduce a revocar la resolución en alzada, por constituir la libertad de ambos un peligro para la seguridad de la sociedad”, consigna el fallo.

El sábado pasado, tras tres días de audiencia, el Juzgado de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de otros siete imputados: Luis Fredy Parra San Martín, Cristopher Alfredo Viveros Cornejo, Patricio Rodrigo Troncoso Pontigo, Marcelo Alejandro López Aránguiz, Roberto Andrés Arenas Carreño, Maycol Jordan Guisel Aguirre y Luis Alberto Cavieres Abarca.

La Fiscalía Regional de O’Higgins formalizó a los imputados como autores de los delitos consumados de asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y receptación, presuntamente cometidos entre 2024 y la actualidad. Los mismos cargos se imputan a Hernán Antonio Bolbarán Miranda y Nelly Soledad Quezada Prieto.

En tanto, los otros 51 imputados permanecen sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario, firma periódica y arraigo nacional.

Según el ente persecutor, la asociación delictiva, liderada por Freddy Parra San Martín, habría operado entre 2024 y 2026, dedicándose al robo de cobre desde la mina El Teniente y de cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de distintos sectores de la Región de O’Higgins.

Para concretar los ilícitos, la organización habría distribuido funciones entre sus 60 integrantes, que incluían la recopilación y entrega de información sobre los lugares donde se cometerían los robos, además de labores de vigilancia, transporte y acopio del cobre sustraído.

Asimismo, según la Fiscalía, los integrantes utilizaban testaferros, adquirían maquinarias y creaban empresas y sociedades de fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos mediante la comercialización del metal. Los robos habrían generado pérdidas superiores a los $650 millones a las empresas afectadas.

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