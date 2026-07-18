Gobierno pone el foco en Atacama y Coquimbo ante nuevo pulso del sistema frontal

El Gobierno expresó su preocupación por el desarrollo de la emergencia en las regiones de Coquimbo y de Atacama, zona del país conocida como Norte Chico, donde aún se espera un nuevo pulso del sistema frontal, con mucho más intensidad.

En un nuevo balance en Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "los esfuerzos del Gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el Norte Chico de nuestro país".

Pavez detalló que en Alto del Carmen, región de Atacama, hay cerca de 2.000 personas aisladas, aunque sin afectaciones graves, mientras que otras 3.000 personas con problemas de conectividad en la región de Coquimbo.

Sin embargo, la mayor preocupación apunta a la turbiedad del agua, lo que podría generar problemas del suministro, incluso cortes del servicio, ante lo cual las autoridades preparan camiones aljibes.

Por el momento, la planta Las Rojas, que abastece a la comunas de La Serena y Coquimbo, tiene suministro asegurado por al menos las próximas 30 horas.

PURANOTICIA