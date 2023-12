Gobierno anunció modificaciones en Jefes de Defensa en la Macrozona Sur

El Congreso aprobó una nueva prórroga por 15 días al Estado de Excepción Constitucional en la región de la Araucanía y las provincias e Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

La Cámara de Diputados visó la solicitud del Ejecutivo con 100 votos a favor, 23 en contra y 18 abstenciones. Mientras que en el Senado la votación fue 31 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Con esto, se llegó a la renovación 38 de la medida y en el debate en ambas cámaras estuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dio a conocer importantes cambios.

En la Cámara Baja, la secretaria de Estado informó que "siendo fin de año, tenemos cambio de Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) en las dos regiones que están con Estado de Emergencia. Y en este cambio de Jedena hay una modificación en la manera en que las cosas funcionan en La Araucanía".

"Como ustedes saben, en la región de Biobío está aceptada la Armada y tiene un general a cargo que cumple el rol de Jedena y que está ahí aceptado de manera permanente durante todo el año. Es distinto a la situación de La Araucanía, donde la instalación que tenemos es una instalación provisoria que se hace con motivo del Estado de Emergencia”, agregó.

La secretaria de Estado también indicó que “producto de eso, no hay un general previsto asignado a La Araucanía y se tiene que ir rotando, así ha sido todo este tiempo, cada tres meses el Jedena. En una oportunidad logramos, en dos oportunidades en realidad, que se extendiera el periodo del general que estaba a cargo. Pero es algo excepcional, porque en realidad no tiene un traslado completo, no se lleva su familia para allá y sigue con otra asignación".

"A partir de ahora, del inicio del 2024, eso va a cambiar en La Araucanía. Vamos a tener un general asignado de manera permanente durante el año al Estado de Emergencia, mientras este dure”, complementó.

Tohá también dijo que “y eso es muy importante, porque quienes son de la zona habrán visto que los generales que se instalan en este rol de Jedena desarrollan un trabajo con la comunidad. Se tienen que coordinar con las policías, se tienen que coordinar con los fiscales, con los alcaldes, ciertamente con los delegados y las demás autoridades. Conocer a los actores del sector privado, del gobierno regional".

"Llegarán a la zona el almirante Manzano, en el caso de Biobío, y el general Duarte, en el caso de La Araucanía. Dejan la Jefatura de la Defensa Nacional, el almirante Muñoz y el general León. Y creo que es un buen momento, ya que esta es la renovación última que vamos a tener antes de fin de año, para agradecerles por el trabajo que hicieron a ambos", finalizó la ministra del Interior.

