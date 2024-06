Gobernador Mundaca contra las cuerdas por traspasos millonarios a fundaciones ligadas a Modatima: Fiscalía debe pronunciarse

Fue el día sábado 31 de diciembre de 2022 cuando el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso traspasó millonarios recursos a una fundación y dos corporaciones, a través de asignación directa de recursos, y en cuota única, situación que hoy se ha convertido en una fuerte disputa política entre el Partido Republicano y el gobernador Rodrigo Mundaca, quien fue denunciado ante la Fiscalía Nacional.

La diputada por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, acudió hasta el fiscal nacional Ángel Valencia para denunciar al gobernador Mundaca por el posible delito de tráfico de influencia; esto, luego que afirmara al jefe de los persecutores que las tres entidades beneficiadas por los millonarios recursos son cercanas al Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), plataforma que lo catapultó a llegar a ocupar el máximo puesto regional.

Las beneficiadas fueron la fundación Terram y las corporaciones Fima y Epmusa, las cuales –a través de asignación directa y con cargo al subtítulo 33– recibieron $401.863.000, $400.000.000 y $380.556.000, respectivamente, en cuota única.

Esto incluso derivó en que la Contraloría Regional de Valparaíso pusiera la lupa sobre estos convenios, tal y como lo dio a conocer Puranoticia.cl en un extenso artículo publicado en diciembre de 2023; y más aún luego que en el país explotara la polémica de estos traspasos desde organismos públicos a entidades privadas sin fines de lucro, lo que luego pasó a ser investigado bajo la denominación del «Caso Convenios».

De hecho, una de las conclusiones a las que arribó el ente que fiscaliza a los órganos del Estado dice relación con la entrega de fondos no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos. Esto –según determinó la Contraloría en su informe– vulnera el numeral 5.13 de la glosa 02 común para todos los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos para el Sector Público, año 2022.

También se advirtió que las actividades programadas en los convenios con la fundación Terram y las corporaciones Fima y Epmusa fueron planteadas "de forma genérica", es decir, sin ningún tipo de detalle técnico. De esta manera, se verificó que no se solicitaron antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos y, en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa.

A raíz de estas situaciones detectadas por Contraloría, se instruyó al Gobierno Regional de Valparaíso que adopte las medidas y mecanismos de control pertinentes para contrastar el monto requerido con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los recursos solicitados, tales como tablas referenciales de costos, cotizaciones u otros antecedentes que justifiquen sus estimaciones económicas.

También en el «Informe Nº 691, de 2023», la Contraloría Regional de Valparaíso instruyó al Gore de Valparaíso un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos.

Frente a estos hechos, la diputada Chiara Barchiesi señaló que "el gobernador Mundaca, antes de irse a ver los fuegos artificiales, entregó más de mil millones de pesos a fundaciones vinculadas con Modatima. Recordemos que Modatima es la plataforma política que lo llevó a ser Gobernador Regional. Eso es un eventual delito de tráfico de influencia y es por eso que envié un oficio de denuncia a la Fiscalía”.

La legisladora republicana explicó que esta denuncia se basa en la información que recibió como integrante de la Comisión Especial Investigadora sobre la entrega de fondos públicos a entidades privadas, poniendo el acento en que las beneficiadas fundación Terram y corporaciones Fima y Epmusa estarían vinculadas al movimiento Modatima, en el cual Rodrigo Mundaca fue su vocero nacional.

"El señor Mundaca no me tiene que responder a mí, tiene que responderle a la justicia y a los vecinos de la Región de Valparaíso", añadió Barchiesi.

El tema tambien fue abordado por el core John Byrne, del Partido Republicano, quien en diálogo con Puranoticia.cl señaló que "la situación de (la fundación) Procultura, por 25 millones de pesos, fue decisión directa del señor Gobernador, donde existía un conflicto de interés del consejero regional Sebastián Balbontín. Además, el día 31 de diciembre de 2022 entregó en un sólo pago a (la fundación) Terram y a las corporaciones Fima y Epmusa, recursos por más de 1.000 millones de pesos, en base a proyectos globales, sin que existiera evidencia de solicitud de mayores antecedentes a esas entidades sobre éstas y sus capacidades y competencias para llevar adelante desarrollos que beneficiaran realmente a las personas".

También comentó que "quedó en evidencia en la auditoria efectuada por la Contraloría, la falta de manuales de procedimientos y controles de seguimiento de los proyectos. Finalmente, hay rendiciones de fondos pendientes".

Por su parte, el core Manuel Millones, jefe de la bancada Republicanos, UDI e Independientes, sostuvo respecto a la denuncia de la diputada Barchiesi que, en primer lugar, "esta facultad que tenían los gobernadores de asignación directa está transitoriamente suspendida por la Ley de Presupuestos".

No obstante a lo anterior, acerca de las entidades privadas mencionadas en la denuncia de la parlamentaria, Millones recordó que "ya hay un informe de la Contraloría, que hace reparos en términos generales y se ordenó un sumario, el cual no hemos tenido conocimiento que esté concluido. Por lo tanto, este miércoles en la Comisión de Fiscalización se le pidió un informe al señor Gobernador sobre ese requerimiento que hizo el ente fiscalizador. No puede haber mayor pronunciamiento porque no conocemos cuál fue el alcance o qué concluyó esa investigación sumaria".

Toda esta polémica también fue comentada por el propio aludido, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien a través de su equipo de comunicaciones respondió a Puranoticia.cl señalando que "a propósito de las acciones emprendidas por el Partido Republicano, habría que decir que las denuncias son completamente infundadas, porque la corporación y fundación a la que hacen referencia han expuesto sus programas. Lo han hecho ante el Consejo Regional y a completa satisfacción de las y los consejeros regionales".

Vale hacer presente que estas afirmaciones de la máxima autoridad se contraponen a lo expuesto por el core Byrne, quien afirmó que "estos desembolsos fueron realizados el 31 de diciembre de 2022, sin ser vistos ni aprobados en el Consejo Regional".

Por último, el gobernador Mundaca planteó que "todos los antecedentes están puestos a disposición de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado y, por tanto, respecto a la acción que ellos (Partido Republicano) van a emprender, la verdad es que no nos vamos a pronunciar y tendrá que ser precisamente la justicia quien tenga que dirimir esta situación. Lo que nosotros no hacemos es tratar de sacar ventaja de falsas imputaciones".

Estos nuevos antecedentes planteados por la diputada Barchiesi a la Fiscalía Nacional se suman a otras investigaciones que, en paralelo, también se están llevando a cabo en torno a esta millonaria transferencia de recursos públicos a tres entidades públicas, motivo por el cual deberá ser la justicia la que determinará si el procedimiento efectuado por el Gobierno Regional de Valparaíso cumplió con lo que la legalidad establece o, bien, si le da la derecha a la parlamentaria republicano y se determina que efectivamente hubo un tráfico de influencias al ser beneficiadas una fundación y dos corporaciones que estarían vinculadas a Modatima, la plataforma que llevó a la Gobernación a Mundaca.

