Gobernador de Valparaíso solicitó a Sernac oficiar a Esval por cortes de agua en el Valle del Aconcagua

Tras la compleja situación de lluvias en el Valle del Aconcagua, que mantuvo a decenas de miles de personas sin suministro de agua potable, se reunieron el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, donde se abordó el tema y se solicitó por parte de la máxima autoridad regional que se oficie a la empresa Esval para que se informe de compensaciones a las personas afectadas en la zona.

De esta forma, durante la reunión, donde el director se presentó oficialmente en la región tras asumir en octubre pasado, se recalcó la necesidad de apoyar la gestión institucional del servicio, sus compromisos, planes y objetivos, así como también los lineamientos regionales de colaboración conjunta con el Gobierno Regional de Valparaíso y organismos que forman parte de la Red de Protección al Consumidor de la Región, particularmente en el contexto de la Ley Pro consumidor, que pretende visibilizar los nuevos derechos con que cuentan las personas.

Mundaca señaló que "desde que encabezamos el Gobierno Regional de Valparaíso, y a propósito del programa que encarnamos también, siempre hemos sostenido que queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos (…) y, por tanto, es súper pertinente la presencia de Andrés Herrera, director nacional de Sernac, acá en el territorio, en la región de Valparaíso, en particular a propósito de lo que ha sucedido en el Valle del Aconcagua, donde elementos de turbiedad en el Río Aconcagua han provocado que, durante cuatro días, miles de personas se han visto afectadas en un servicio básico que es esencial, como es la provisión de agua potable”.

Respecto a la necesidad de recabar antecedentes y compensaciones por la situación acaecida en las provincias de San Felipe y Los Andes, la máxima autoridad regional aseveró que "me parece muy pertinente que hoy día se oficie también a Esval para que le informe a la comunidad de qué manera va a compensar los cortes de agua que han tenido que sufrir miles de ciudadanos que viven en el Valle del Aconcagua, pero también me parece muy importante cuando él (director) habla de los derechos que tenemos hoy día las y los consumidores. A mí me gustaría hablar de derechos y no de clientes, no de consumidores, pero eso da cuenta efectivamente de que tenemos un modelo de desarrollo que ha puesto el énfasis fundamentalmente en la privatización de todos nuestros derechos. Por tanto, es una batalla de largo aliento y la vamos a seguir dando, y la vamos a seguir encarnando desde la región de Valparaíso”.

Por su parte, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, manifestó su disposición al trabajo conjunto en la región, explicando que “creemos que podemos generar una agenda de trabajo común, colaborativa, respecto de los temas que afectan a los consumidores de la región de Valparaíso con el foco especial en servicios básicos, en los mercados que son más demandados por los consumidores: mercados financieros, del retail, del comercio electrónico, que también ha promovido y también del mercado turístico. Y, en ese sentido, ponernos a disposición también de estar junto al Gobierno Regional en el trabajo conjunto con la gente, porque queremos ser un Sernac que esté muy conectado con las necesidades de la gente”.

Junto a esto, el director puntualizó la importancia de “reforzar lo que son los derechos de los consumidores, a propósito de lo que fue la ley pro-consumidor (…) También de conectarnos con los consumidores de la región de Valparaíso, que han sido afectados lamentablemente por situaciones muy graves, muy dramáticas, y también manifestamos nuestra solidaridad al Gobierno Regional y a toda la comunidad de Valparaíso y Viña del Mar. Entonces ponernos a disposición porque queremos estar en terreno y ser un Sernac muy conectado con la gente”.

