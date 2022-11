Gobernador de Arica y Parinacota por migración afirma que "existe un descontrol que no se ha logrado detener"

El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se refirió al eventual aumento migratorio ilegal pronosticado por parlamentarios de diversos sectores para este verano.

En entrevista con 24 Horas, Díaz manifestó que "existe un descontrol que no se ha logrado detener".

Bajo ese contexto, explicó que "en la medida que no se controle fuertemente la frontera, que en realidad no es una frontera de Arica, es una frontera de Chile, se entiende con claridad que ahí hay una falencia enorme, porque si es que no existe un control estricto, va a permear para todo el resto de Chile".

Ahora bien, "la ola migratoria se ha mantenido durante este tiempo, por supuesto que en mayor o menor medida, pero siguen habiendo ingreso de personas de manera irregular al país, y eso va irse afectando de una manera mucho más aguda cada vez que entendemos hay problemas con los países limítrofes, y eso, además tiene una consecuencia mayor, y es que, una vez que ingresan al país, nosotros no tenemos cómo catastrarlos, no tenemos como identificarlos".

Haciendo presente la "grave crisis migratoria" que enfrenta el país, principalmente en la zona norte, el Senado respaldó por 37 votos a favor el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión.

En la oportunidad, se respaldó el mensaje que incorpora en la primera notificación requerida para el inicio del proceso administrativo de expulsión, notificaciones por carta y por correo electrónico.

Sobre esta situación, el senador José Miguel Insulza hizo notar que queda pendiente "qué ocurre con los domicilios", indicando que según estadísticas "desaparece el 61% de los notificados, por eso es tan importante esto (...) por lo menos para que el proceso pueda seguir". Asimismo, el parlamentario por Arica y Parinacota anticipó una "ola migratoria ilegal" en verano, y que "es mejor ponerse sobre aviso".

Al respecto, el gobernador enfatizó que "el Gobierno tiene que poner el tono y tomar una decisión específica. La primera es crear una policía de fronteras, o en su defecto, incorporar una modificación constitucional con el objeto de que dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas, exista el resguardo fronterizo".

