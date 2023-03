General director de Carabineros dispuso el ascenso póstumo de la sargento asesinada en Quilpué

Un emotivo discurso leyó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante la misa fúnebre para despedir a Rita Olivares, quien fue asesinada de un disparo en la cabeza la madrugada del 26 de marzo durante un operativo por un robo en una casa en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso.

El rito se realizó en la iglesia Asamblea de Dios, ubicada en Villa Alemana, y contó con la presencia del presidente Gabriel Boric; la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

"Me comuniqué con el presidente de la Cámara de Diputados, quien quería estar presente. Pero hoy día están sesionando en el Congreso y trabajando por leyes y normas, como lo ha dispuesto el Presidente, con urgencia, para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad de los Carabineros", indicó Yáñez.

Durante su lectura, la autoridad policial anunció el ascenso póstumo de la fallecida de sargento segundo al grado de suboficial mayor. Además, informó que la Tenencia El Belloto será renombrada como Tenencia Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, como recuerdo y testimonio permanente para la comunidad.

"Desearía que el destino fuera distinto. Y que me hubiese permitido reencontrarme con Rita en otras circunstancias. Y digo reencuentro, porque tuve la fortuna de conocer a Rita cuando yo era un capitán, hace poco más de 20 años. Nos conocimos cuando me desempeñaba como instructor en la escuela de formación. Y ella, entre todas su cualidades, su vocación y compromiso, destacaba alegre y participativamente como parte del conjunto folclórico de nuestra escuela", indicó Yáñez.

El timonel de la policía uniformada destacó que "Rita decidió jurar ante la bandera y dio su vida por estar donde la ciudadanía necesitaba que estuviera. No dudo un minuto en acudir donde los vecinos necesitaban a sus carabineros. Ella estuvo ahí, enfrentó su destino, y eso es lo que marca la diferencia. Eso es ser carabinero".

Luego recordó a otros mártires de la institución: "¿Quiénes han estado en esa situación? ¿Quiénes han concurrido donde las familias los necesitan? "Han sido nuestros mártires: Nain, Francisco Benavides, Breant Rivas, Samuel Tiznado, David Florido, Gastón Hermosilla, Carlos Retamal, Álex Salazar y nuestra querida Rita Olivares. Cada uno de ellos forma parte hoy de un grupo selecto de personas, que trascienden y que nos debe llenar de orgullo, que nos debe recordar por qué somos y escogimos ser Carabineros".

"Nuestros mártires estuvieron en un momento y lugar donde se arriesga todo. Pero estuvieron e hicieron carne su juramento de servicio. Dieron su vida por la seguridad e integridad de cada habitante de nuestro país", añadió.

La máxima autoridad de Carabineros advirtió que "no ha sido fácil, porque no es fácil tener que despedir a dos Carabineros en solo 12 días. No hay tolerancia para esta importancia y rabia, que siento en estos momentos".

"¿Qué está pasando? ¿Hasta cuando debemos doblegarnos ante el dolor? Son preguntas que surgen desde el alma, porque detrás de este uniforme hay padres, madres, hijos, hijas, abuelos, tías, amigos, compañeros de trabajo y de unidad, y una comunidad cada vez más agradecida de sus Carabineros. Somos chilenos y chilenas que marcamos la delgada línea que separa a la delincuencia de la sociedad", agregó.

"Sé que no hay palabras que entreguen consuelo en estos momentos. Pero millones de chilenos han sentido la partida de Rita. Anoche, en un hecho inédito, más de 40 mil personas reunidas para alentar a nuestra selección nacional dieron un aplauso estremecedor para honrar a una gran y promisoria deportista, Claudia Schüler, y a nuestra querida mártir, sargento Rita Olivares", complementó.

