Gendarmería derriba dron que intentaba ingresar droga y dos celulares a la cárcel de Antofagasta

Personal de Gendarmería logró detectar el sobrevuelo de un dron que buscaba ingresar droga y dos teléfonos celulares al Complejo Penitenciario de Antofagasta.

Una vez identificado el aparato, se utilizó el equipo antidrones, logrando derribarlo y realizar el decomiso correspondiente conforme a la Ley N° 21.834 “antipelotazos”. Además, se efectuó la respectiva denuncia al Ministerio Público.

El Director Regional de Gendarmería, Coronel Mario Benítez, indicó que “el personal de servicio de la Guardia Armada al efectuar una ronda por la zona perimetral, detectó la presencia de un dron que sobrevolaba el espacio aéreo del recinto, lo que está prohibido, procediendo a utilizar el equipo antidron, derribándolo y constatando que este cargaba 2 teléfonos celulares y droga", destacando el profesionalismo del personal de servicio que ha estado constantemente monitoreando este tipo de situaciones.

Por su parte la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López, relevó el trabajo de Gendarmería “hoy nos encontramos acá, para destacar la labor eficiente y rápida de nuestros gendarmes que custodian este recinto penitenciario y lograron interceptar este dron que sobrevolaba el lugar, donde se encontraron dos teléfonos Iphones y sustancias ilícitas. No vamos a permitir como gobierno, que este tipo de delitos estén sucediendo en las cárceles y vamos a seguir coordinando con Gendarmería para evitar que el crimen organizado pueda operar desde estos lugares”.

La institución indicó que este tipo de procedimientos se combina con la "intensificación de registros y allanamientos, que son parte de las medidas implementadas por Gendarmería de Chile para evitar el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles e impedir que la criminalidad continúe operando desde su interior".

(Imagen: Gendarmería)

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