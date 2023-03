Funeral del cabo primero Alex Salazar se realizará este miércoles en su natal Cañete

El funeral del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar, se realizará este miércoles en la comuna Cañete, en la región del Biobío.

El uniformado falleció este martes después de haber sido atropellado el pasado domingo durante un procedimiento en la comuna de Concepción.

El presunto victimario, el ciudadano venezolano Jhoyner Bonilla Brito, fue arrestado y quedó en prisión preventiva.

Los restos serán entregados desde el Servicio Médico Legal, tras el proceso de donación de órganos. Luego, se realizará una misa en la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Concepción, para luego trasladar el cuerpo de Salazar a Cañaete -su ciudad natal- para su velatorio en un templo del sector de Huentelolén.

Cabe recordar que la ministra del Interior señaló que iba a haber presencia del Gobierno en el funeral: "Por cierto vamos a estar presentes, y vamos a ver representados de qué manera".

Ante esta situación, la esposa del funcionario policial señaló que al presidente Gabriel Boric "no lo recibiría en el funeral, el momento fue cuando él estaba acá, no me sirve que venga y dé sus condolencias. Si él que quería actuar debió haberlo hecho en el momento que era necesario. Cuando llegó acá, mi esposo tenía pronóstico grave, llevaba dos días agonizando, y fueron dos días que tuvo para dar la cara y no vino".

En tanto, el subsecretario Monsalve recalcó que "el Gobierno siempre va a querer acompañar a la familia y a la institución de Carabineros, pero lo primero que va a hacer es respetar las decisiones de la familia".

