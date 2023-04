Funcionaria municipal de El Tabo fue detenida en el marco de una investigación por un millonario robo a una casa en Algarrobo

Una funcionaria del Municipio de El Tabo fue detenida en el marco de la investigación por un violento asalto registrado el domingo en una casa de Algarrobo, el cual fue avaluado en más de $30 millones por las propias víctimas.

Se trató de un asalto a mano armada, perpetrado por una banda de cinco sujetos, quienes se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para poder ingresar sin mayores complicaciones al domicilio.

Ya al interior de la vivienda, los falsos detectives intimidaron a las víctimas con armas de fuego, para luego amarrarlas. Con la situación controlada, lograron sustraer dinero en efectivo, un camión 3/4 y una motocicleta, entre otras especies, con las cuales huyeron a bordo de la máquina pesada robada a la misma familia.

El camión fue hallado abandonado la misma tarde del domingo en una parcela de la comuna de El Quisco, lo que dio inicio a nuevas diligencias, que permitieron lograr antecedentes sobre una persona que podría estar relacionada al atraco.

Así fue como funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI allanaron una vivienda en El Quisco la misma tarde del domingo, encontrando a una mujer que mantenía medio kilo de marihuana elaborada, un chaleco antibalas y dos vainillas percutadas, por lo que fue detenida en el sitio del suceso.

Luego se confirmó que la imputada es una funcionaria de la Municipalidad de El Tabo, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio. No obstante, desde la PDI afirmaron a diario El Líder que la mujer no fue detenida por el robo con violencia en Algarrobo, debido a que no se ha podido determinar su participación.

La trabajadora municipal quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario, luego de ser formalizada por el delito de tráfico de drogas. Vale hacer presente que no se le imputó la tenencia de municiones, pues estas estaban percutadas.

PURANOTICIA