Fuertes vientos provocan que se desprenda techumbre de centro comercial en Concepción

El sistema frontal en la zona central de nuestro país continúa dejando estragos, esta vez fue en Concepción, donde las intensas ráfagas de viento provocaron que parte de la techumbre de un centro comercial se desprendiera.

El mal tiempo provocó que se desprendieran elementos y partes de las estructuras exteriores del Mall del Centro Concepción, hasta donde debieron llegar personal de seguridad y servicios municipales para poder delimitar la zona de riesgo, restringir el paso de transeúntes y verificar la estabilidad de la estructura.

Hasta el momento no hay reportes oficiales de personas lesionadas en el sector debido a la emergencia, y se mantiene el llamado tanto a los vecinos como al público en general a evitar transitar por los alrededores del lugar, además de mantenerse alejados de edificios altos, carteles y techos que puedan presentar desprendimientos ante las inclemencias del clima.

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