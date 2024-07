Fuego cruzado en comisión por megaincendio: Acusaciones de nepotismo y corrupción llevaría a diputados Brito y Celis a tribunales

Una tensa sesión de comisión investigadora del megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se vivió este jueves 11 de julio en la Cámara de Diputados; esto, luego que los parlamentarios Andrés Celis, de Renovación Nacional (RN); y Jorge Brito, del Frente Amplio (FA), se enfrascaran en una fuerte discusión que al parecer terminará con ambos visitando los tribunales tras el anuncio de la presentación de una querella.

Para comprender el origen del conflicto, hay que tener en cuenta que mientras se votaba el capítulo respecto a la responsabilidad que pudieron haber tenido en la catástrofe del 2 y 3 de febrero los municipios de Viña del Mar y Quilpué, el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, sugirió que el diputado Jorge Brito debía inhabilitarse de esa votación, pues su hermana es una estrecha colaboradora de la alcaldesa Macarena Ripamonti y que esta relación lo imposibilitaba de sufragar de manera imparcial.

La solicitud del legislador de derecha fue rápidamente descartada por Brito, a lo que se sumó el diputado Diego Ibáñez, también del Frente Amplio, quien dijo que su correligionario no debía inhabilitarse. Tras esta interpelación intervino el diputado Andrés Celis, quien no sólo se sumó a lo planteado por Sánchez, sino que entregó argumentos que lisa y llanamente desencajaron al parlamentario ex RD.

"Al menos creo que cuando el diputado Sánchez hace la pregunta a un Diputado que tiene a su hermana contratada y a sus mejores amigos muy bien pagados, entre ellos el gerente de la Corporación Municipal, por más de $8,5 millones...", decía Celis, mientras fue interrumpido por Brito, dando inicio al polémico conflicto en la comisión que, a pesar que el presidente de la instancia, el diputado Tomás Lagomarsino (Radical) intentó apaciguar, no tuvo el éxito esperado pues el debate subió de tono.

Y así continuó Celis: "¿Cómo no va a haber un conflicto de intereses frente a la Alcaldesa, siendo que la hermana del diputado Brito trabaja al lado de ella y es de su confianza exclusiva, más allá que esté contratada a honorarios o a contrata, pero fue ella quien la trajo al Municipio de Viña? De los amigos o amigas no me voy a referir porque todo el Municipio lo sabe, me refiero a la planta y contrata que lleva por años. Tiene el legítimo derecho de votar y la gente que lo está viendo y los damnificados y los familiares de los fallecidos sabrán el actuar del señor Brito".

Luego de escuchar los argumentos del parlamentario de RN, el diputado frenteamplista tomó la palabra y dijo que Celis "muestra una vez más la altura moral con la que se instalan acá, cuando en realidad son cómplices de la persona de la cual yo soy querellante, que es la señora Virginia Reginato, por falsificación de instrumento público, malversación de fondos públicos y corrupción".

A eso agregó que "cuando el diputado Celis tenía que fiscalizar a la señora Reginato, le encantaba pasearse por la alfombra roja del Festival y ser parte de esta red de corrupción que estaba instalada en el Municipio de Viña del Mar y que construyó un fraude que alcanza los $100 mil millones (...) Me parece que, una vez más la derecha, la misma responsable del fraude en el Municipio y el abandono de los cerros, es la que quiere usar esta comisión para hacer proselitismo y campaña política".

Estas últimas palabras causaron la molestia del diputado Celis, quien adelantó que llevará sus dichos a tribunales, por medio de una querella: "Lamento, diputado Brito, que me haya imputado un delito de que yo habría sido parte de la red de corrupción de la ex alcaldesa Reginato. Más allá que se borre esa parte, quiero que se me envíe la copia de lo que él ha señalado para poder querellarme", dijo.

Luego intervino el diputado Andrés Longton, también de las filas de RN, quien respaldando a su colega dijo que "pido que se disculpe el diputado Brito o que se retire eso del acta, porque hizo una imputación de un delito, y eso es tremendamente grave. Dijo que era parte de una red de corrupción, entonces pide disculpas públicas y se retira eso del acta o procede como dijo el diputado Celis, porque hizo una imputación grave. Estamos en una comisión investigadora, donde uno tiene que ser tremendamente cuidadoso con los dichos y uno puede tener críticas políticas, pero no podemos contribuir al deterioro de la política imputándonos mutuamente delitos sin tener los antecedentes para hacer una aseveración como esa".

Completamente sobrepasado, el presidente de la instancia no tuvo más remedio que volver a darle la palabra a Jorge Brito, quien explicó ahora que "lo que yo señalé lo señalé porque soy querellante en contra de la señora Reginato, donde durante años construyó un desfalco al Municipio de Viña del Mar y esto no lo hizo sola. Lo hizo con la complacencia de un Concejo Municipal que aprobó año tras otro presupuestos anuales completamente falsos y ocultaba las cifras. Por eso es que el déficit del Municipio de cerca de $30 mil millones y de la Corporación de cerca de $70 mil millones más, no salió a la luz pública, porque los concejales –que en ese momento era el diputado Celis uno de ellos– autorizaba a ciegas un presupuesto que era del todo falso".

"Por eso es la responsabilidad que yo eventualmente le asigno y es razón por la cual muy probablemente lo citen a declarar dentro de la causa que tengo contra la señora Reginato. Es inexplicable que un déficit de casi $100 mil millones se haya construido con la aprobación de un Concejo Municipal, ya sea porque sabía o porque no sabía. Eso lo tendrá que establecer la justicia, pero es un hecho que durante años aprobaron un Concejo Municipal que escondía un fraude y eso la justicia lo va a determinar", continuó justificando sus dichos el parlamentario del Frente Amplio.

Y por si no fuera suficiente polémica, luego el diputado Gonzalo Ilabaca (PS) reprochó al diputado Lagomarsino su conducción del conflicto: "Abrió un espacio de debate que no se tuvo que haber dado y tuvo que haber llamado al orden o tuvo que haber aplicado las sanciones a los diputados que se han salido de la materia en cuestión. Yo le pido que lidere como lo ha hecho hasta ahora y que este tipo de debates que se abrieron artificialmente fue por falta de conducción", le dijo al presidente de la comisión.

Ya superada la polémica en la instancia legislativa, el diputado Andrés Celis volvió a referirse a lo ocurrido a través de un punto de prensa en la Cámara, donde comentó que "voy a esperar que me entregue el acta la secretaria de la comisión. Voy a leer y si lo que yo escuché en la comisión es que yo participé en una red de corrupción de la alcaldesa Reginato, por cierto que me voy a querellar. Yo invito al diputado Brito que reitere lo que señaló, en cuanto a que yo participé, porque incluso fue enfático en decir que yo participé en una red de corrupción de la alcaldesa Reginato".

Finalmente reiteró que "yo quiero que eso mismo lo repita para que me demuestre o acredite aquello e interponga la querella respectia sobre mi participación en esa red de corruopción que él señala. Agrego que yo no soy Concejal desde 2016 y una de las pruebas del juicio que se está siguiendo es la cuenta pública de 2017 donde se acredita que se oculta información a los concejales en el presupuesto que se aprobó el 2016 y yo no aprobé porque ya había renunciado para ser candidato a Diputado".

Como se logra apreciar tras todo este encendido debate de fuego cruzado entre diputados de la Región de Valparaíso, todo parece indicar que la controversia entre Andrés Celis y Jorge Brito tendrá ahora un segundo round en los tribunales, pues el legislador de Chile Vamos se mostró decidido a continuar con las acciones legales tras haber sido imputado de un delito durante la administración Reginato en Viña.

PURANOTICIA