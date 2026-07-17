"Fue peor que un tsunami": alcalde de Penco reporta 12 viviendas destruidas y pide ayuda urgente

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, calificó como "peor que un tsunami" los efectos de las marejadas y el sistema frontal que afectaron al sector de Cerro Verde Bajo, donde olas de entre 8 y 10 metros de altura provocaron graves daños en viviendas, infraestructura y la caleta de pescadores.

En conversación con Radio Cooperativa, la autoridad señaló que “Efectivamente fue peor que un tsunami, tenemos 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que deja aisladas a casi 2.000 personas".

El jefe comunal explicó que la emergencia comenzó durante la mañana del jueves. “El sistema frontal comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora, un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos", relató.

Asimismo, agregó que "El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle", junto con informar la destrucción de muros de contención y de embarcaciones, ya que "las olas las levantaron y lo dejaron caer en el enrocado, con pérdida total".

Vera advirtió además que la actividad pesquera del sector resultó severamente afectada, debido a que los cuatro varaderos de la zona quedaron destruidos, al igual que un galpón sindical de 12 metros de altura, que fue arrasado por el mar.

En ese contexto, sostuvo que "Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió. Ayer pescadores estaban llorando, destruidos".

Frente a este escenario, el alcalde realizó un llamado al Gobierno para agilizar la ayuda a las familias damnificadas. “Yo que yo espero es que el presidente venga a hacer anuncios y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo”, aseguró.

Sobre esa propuesta, explicó que "Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye", argumentando que esa alternativa sería más rápida que otros mecanismos estatales.

Asimismo, planteó que al menos seis viviendas ubicadas en la franja costera no deberían ser reconstruidas en el mismo lugar, por lo que solicitó al Ministerio de Vivienda un subsidio de arriendo mientras se encuentra una solución definitiva. También pidió al Ministerio de Obras Públicas "la construcción de un enrocado y un rompeolas que la comuna reclama desde hace años".

Finalmente, el alcalde cuestionó la respuesta durante la emergencia y denunció que Senapred "me estaba pidiendo ayer a las 2 de la mañana que yo le fuera a hacer ficha a la gente para poder solicitar las planchas para los techos. Luego me están pidiendo casa por casa ficha. Eso no puede ser, se necesita una gestión más rápida y acorde a la urgencia de las familias afectadas".

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