Formalizan a alcalde de Chillán por fraude al fisco en caso Medialuna

En el Juzgado de Garantía de Chillán se inició la formalización del alcalde Camilo Benavente Jiménez, por dos presuntos delitos de fraude al Fisco, en el denominado caso “Medialuna”.

Según expuso la fiscal Nadia Espinoza, el jefe comunal adquirió la Medialuna de Chillán a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por $3.276 millones, ocasionando una pérdida al patrimonio municipal y fiscal por $1.900 millones, ya que no habría usado una tasación fidedigna.

La fiscal añadió que el 9 de noviembre de 2021 se reunió el Concejo Municipal y aprobó suscribir los contratos de promesa y compraventa del inmueble por el monto ya mencionado, y recién un mes después se realizaron las tres tasaciones ordenadas por el municipio.

“A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó la fiscal.

Un segundo hecho imputado se refiere a que el alcalde Benavente acordó restituirle a la sociedad vendedora las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna, omitiendo esta información al concejo municipal cuando aprobó la compraventa.

“Dichas especies tenían un valor económico y se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos”, expuso la fiscal.

El Juzgado de Garantía de Chillán suspendió la audiencia, hasta el lunes a las 8 horas, cuando se retomará para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La fiscal está pidiendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactarse con funcionarios municipales.

PURANOTICIA