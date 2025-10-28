Fiscalía y PDI allanan dependencias de Codelco y Sernageomin por tragedia en división El Teniente

Personal del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este martes allanamientos en dependencias de Codelco y Sernageomin, en el marco de la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente, que el 31 de julio provocó la muerte de seis mineros.

El ente persecutor informó que están llevando a cabo “diligencias simultáneas en distintas regiones del país“.

120 funcionarios de la PDI y seis persecutores trabajaron en dependencias de las regiones de O'Higgins, Antofagasta, Atacama y la Metropolitana, desde donde incautaron dispositivos tecnológicos y correos electrónicos, entre otros elementos.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, confirmó el decomiso de los teléfonos del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y Andrés Music, exgerente general de El Teniente, y sostuvo que ambos están en calidad de imputados.

"En la solicitud, son 37 sujetos de interés respecto de quienes se ha solicitado las diligencias al Tribunal de Garantía de Rancagua, todos en calidad de imputados", precisó.

El persecutor añadió que "esta causa se ha caratulado como un cuasidelito de homicidio, sin perjuicio de que existen querellas al respecto donde hay calificaciones jurídicas diversas, y de otros tipos penales que se puedan dar cuenta dentro del transcurso de la investigación, en virtud de los antecedentes que vamos recabando".

PURANOTICIA