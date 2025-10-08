Fiscalía suma cinco nuevos delitos de negociación incompatible a exadministrador municipal de Chillán

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, formalizó investigación por cinco nuevos delitos de negociación incompatible, en carácter de reiterados, en contra del exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Richard Guzmán Fernández.

El imputado ya había sido formalizado por tres delitos de esta naturaleza, en marzo pasado.

La persecutora explicó que el imputado en 2017 formó una empresa con un socio, la que se mantuvo activa hasta 2024. Ya en el año 2021 en el cargo que ostentaba en el citado municipio (renunció en diciembre de 2024) dio interés a dicho socio en ocho hechos en total, debiendo haberse inhabilitado.

Las operaciones o gestiones en que intervino, en razón de su cargo, dicen relación con haber instruido la contratación de su socio en el municipio, además de haber ordenado reiteradas renovaciones de contrato y dos aumentos de grado.

Hormazábal precisó que “el imputado debió inhabilitarse de intervenir en la contracción de su socio, manifestando la implicancia que lo afectaba a su superior jerárquico, cosa que no hizo, vulnerando lo prevenido en el artículo 62, número 6, de la Ley 18.575 y el artículo 12° de la Ley 19.880”.

El Juzgado de Garantía de esta ciudad mantuvo la medida cautelar de prohibición de salir del país. La Fiscalía realiza esta investigación con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

PURANOTICIA