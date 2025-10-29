Fiscalía obtiene condenas por delitos de fraude al fisco en caso “Tres Montes” de Tierra Amarilla

La Fiscalía de Atacama, luego de una audiencia de juicio oral que se extendió por cuatro meses, obtuvo la condena de tres acusados por delitos de corrupción indagados en la Municipalidad Tierra Amarilla en la causa denominada “Tres Montes” en la que se investigaron acciones irregulares cometidas posterior al aluvión que afectó a esta comuna en el año 2017.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía en esta causa penal, luego de la emergencia esta comuna fue declarada “Zona de Catástrofe” lo que motivó a que los condenados intermediaran procesos de limpieza y sanitización de las casas que se vieron afectadas por el barro. Todo ello, mediante un proyecto fraudulento que se tramitó sin consultar al Concejo Municipal de la época.

A partir de los medios de prueba reunidos por la Fiscalía, la Brigada de Delitos Económicos y Laboratorio de Criminalística de la PDI dicha iniciativa fue adjudicada a la empresa Tres Montes sin boleta de garantía, además deaumentar y sobrevalorar de forma indebida el valor del servicio en favor a terceros.

“Estos montos finalmente fueron utilizados con fines particulares al margen de la función pública, generando una lamentable desigualdad para todas las personas que en esa fecha estaban sufriendo las consecuencias del aluvión”, dijo el fiscal.

CONDENA

La jornada de este martes el Tribunal de Juicio Oral de Copiapó dio a conocer la condena de los acusados Jaime Bahamondes Cabrera como autor del delito de fraude al fisco en grado de frustrado; Cristian Macías Robles como cómplice en el ilícito de fraude al fisco frustrado, además de Osvaldo Montesinos Espinoza en el delito frustrado de obtención fraudulentas de prestaciones municipales.

Respecto de esta condena el fiscal de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores, comentó que en la audiencia de juicio incorporó diversa prueba documental, pericial y testimonial. “Esto se tradujo en la sentencia condenatoria respecto del administrador municipal y alcalde subrogante, del representante legal de la empresa Tres Montes y de un funcionario de esta casa edilicia que efectuó una falsificación instrumental de los documentos que permitieron la liberación del pago”, indicó Miranda.

Sobre las investigaciones de delitos referidos a corrupción el Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, indicó que en esta región la Fiscalía ha mantenido una permanente persecución penal de este tipo de hechos que tanto daño generan en la comunidad. “Estos delitos no solamente son preocupación del Fiscal Nacional, sino que además forman parte de los objetivos estratégicos de la persecución penal de la Fiscalía de Atacama. Durante la obtención de esta condena la institución demostró un direccionamiento hacia la persecución de estos ilícitos que interesan de sobremanera a la comunidad, demostrando tener eficiencia atendida las condenas y respaldo a los requerimientos y las acusaciones en contra de los imputados”.

Cabe consignar que los primeros antecedentes de esta investigación surgieron a partir de la función fiscalizadora de la Contraloría de Atacama, mientras que el Consejo de Defensa del Estado actuó como parte querellante durante el transcurso de la indagatoria.

Las sentencias que deberán cumplir los tres condenados en esta causa se conocerán en una audiencia que fue fijada para el próximo lunes 24 de noviembre a las 13:30 horas.

PURANOTICIA