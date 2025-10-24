Fiscalía formaliza a alcalde de Los Vilos por explosión en liceo que dejó a profesora con graves quemaduras

La Fiscalía de Los Vilos formalizó al alcalde Christian Gross por su responsabilidad en la explosión registrada en el Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, donde una profesora resultó con graves quemaduras, en abril de 2024.

El Ministerio Público imputó al jefe comunal, en su calidad de sostenedor, el cuasidelito de lesiones graves. Desde el 30 de octubre de 2018, el liceo no contaba con certificación técnica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para la instalación de gas y el funcionamiento seguro de la sala de gastronomía donde ocurrió el incidente.

Además, el municipio tampoco dispuso su fiscalización y certificación por entidades debidamente autorizadas por la SEC, en circunstancias que el liceo impartía clases de gastronomía utilizando gas licuado para el funcionamiento de artefactos tales como hornos y cocinas.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el 25 de abril 2024, cerca de las 8:00 horas, la profesora y víctima encendió un fósforo para usar el horno y se produjo una explosión que le quemó diversas partes del rostro y cuerpo en carácter grave.

Tras la formalización, la fiscalía y la parte querellante solicitaron la medida cautelar de arraigo nacional y, pese al cuestionamiento de la Defensoría Penal Pública, el juez de garantía otorgó dicha cautelar y fijó un plazo de investigación de 180 días.

Se precisó que el edil tiene irreprochable conducta anterior y el juez autorizó la salida, previa información a las partes, del alcalde a Argentina por espacio de dos días.

