Fiscal Nacional Ángel Valencia designa a Rolando Canahuate como nuevo fiscal regional de Ñuble

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Rolando Canahuate Ronda como nuevo fiscal regional de Ñuble, quien asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto.

Rolando Canahuate es abogado de la Universidad de Concepción, cuenta con estudios de postgrado en derecho penal y acumula 23 años de trayectoria en el Ministerio Público, desempeñándose primero en la Fiscalía Regional del Biobío y posteriormente en la de Ñuble, tras la creación de la nueva región.

Inició su carrera como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Quirihue entre 2003 y 2004. Posteriormente, entre 2005 y 2021, ejerció como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de San Carlos.

Más tarde, y hasta agosto de 2024, se desempeñó como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Bulnes. Desde septiembre de 2024 y hasta la fecha, ocupa el cargo de fiscal adjunto jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Ñuble.

La designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Chillán, cuyo pleno elaboró la terna presentada al Fiscal Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

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