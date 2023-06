Fiscal informa que cuerpos encontrados en La Cruz serían de dos extranjeros y no descarta "ajuste de cuentas"

La Policía de Investigaciones investiga la aparición de dos cadáveres con impactos de bala en un barranco en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso.

El hallazgo ocurrió este miércoles, luego de que a vecinos les llamase la atención la presencia de un vehículo -marca Chevrolet color burdeo- que llevaba varias horas estacionado en el kilómetro 5,5 de la ruta F36, en el sector Lo Rojas, cerca del límite con Quillota.

Al asomarse a investigar, los lugareños encontraron al primer fallecido en la ribera del río Aconcagua. De esta manera le dieron aviso a Carabineros, tras lo cual se halló el segundo cuerpo sin vida.

Después de la instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la PDI se trasladó al sitio del suceso para iniciar las primeras diligencias.

El fiscal adjunto de La Calera Hugo Arismendi, informó que “se trataría de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera", siendo uno de ellos de nacionalidad Dominicana. Sin embargo, aclaró que aún no se pueden determinar con exactitud las identidades.

Acorde a las primeras diligencias, el persecutor señaló que se habrían efectuado cinco disparos desde el automóvil. Las víctimas habrían recibido los disparos desde la espalda y tienen lesiones por la caída.

El persecutor declaró que "hoy día en horas de la mañana se recibió una denuncia que se había encontrado un cuerpo a distancia en un sector tipo quebrada, en el sector El Mirador de la comuna de la Cruz, kilómetro 5 de esta ruta, 366".

Luego agregó que "efectivamente, concurre Carabineros, encuentra un primer cuerpo, luego, al bajar, encuentran un segundo cuerpo. Se trataría de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera. No se ha confirmado la identidad, todo es que los cuerpos todavía no son revisados. En eso están en estos momentos la Brigada de Homicidios de la PDI".

Arizmendi sostuvo que "habría, presunta desgracia, denunciada al menos respecto de uno de ellos y hay un vehículo en el lugar en el cual se habrían efectuado al menos cinco disparos respecto de ellos".

"Lo que observé y lo que me comentó Carabineros, es que es una especie de mirador hacia el río Aconcagua, en el cual había harta basura y, sobre todo, botellas, la gente a beber y compartir en ese mirador, pero, efectivamente, en lo que observé, por lo menos en kilómetros hacia Quillota y hacia acá no hay muebles cercanos".

El fiscal detalló que "hay una señorita que denunció que su pareja salió hacia Quillota en ese vehículo, que es de su propiedad, al no regresar esta (persona) en un tiempo razonable, efectuó una denuncia por presunta desgracia y esa es una de las identidades de una de las personas que están fallecidas en el lugar“.

Sobre si la muerte de las personas tiene características de ser un ajuste de cuentas, Arizmendi declaró que "se está investigando, no descartamos ninguna hipótesis. Igual llama la atención que hayan venido desde Santiago, de donde residían, a Quillota y luego a este sector en Mirador, donde ocurrieron los hechos. O sea, lo que se observa, al parecer, los disparos claramente ocurrieron acá y después de haberles disparado, al parecer fueron arrojados por un barranco".

Sobre si las personas fallecidas tienen algún tipo de antecedentes, el perscutor afirmó que "no podría confirmarlo, todo es que la identidad no está confirmada aún, se le tomaron huellas recién y todavía no tengo resultados, pero por lo menos la persona denunciada por presunta desgracia es de nacionalidad Dominicana y no se si tiene antecedentes. En estos momentos, solo tengo la identidad que corresponde a la presunta desgracia".

Sobre el procedimiento, Arizmendi declaró que "se está trabajando las huellas, que eso ya se hizo, se está trabajando el cuerpo. Efectivamente habrían disparos en la zona de la espalda, en ambos cuerpos. Eso uno lo presume porque había gran cantidad de sangre en la zona de la espalda, pero no habían sido tocados ni manipulados a la espera del trajo pericial. Recién cuando me venía le estaban haciendo eso, viendo dónde tenían las lesiones. Tienen varias lesiones por caída, donde cayeron por la pendiente y además en la zona posterior tienen claramente indicios de impacto balístico", cerró.

