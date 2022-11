Filtran antiguo audio de Alcaldesa de San Antonio asesorando a personas de una toma para burlar controles de PDI: Acusa "montaje"

La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana Sierra, se ha visto envuelta en una gran polémica a raíz de la filtración de un audio de WhatsApp que data del año 2020 donde, en su calidad de abogada, asesoraba a personas orientándolos a burlar los controles que efectuaba la Policía de Investigaciones (PDI) en relación a una toma de terreno en la comuna que administra desde mediados del año 2021.

"Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Constanza Lizana, abogada que ha estado en varias ocasiones con ustedes. En este momento, durante la mañana estuvo gente de la PDI, eventualmente preguntando por alguien en particular, pero también puede ser por la causa de usurpación", comenzó señalando en el audio difundido ampliamente en las redes sociales.

Luego, continuó pidiendo "tranquilidad", pues, "que esté la PDI ahí, en ningún caso siquiera se acerca a la posibilidad de un desalojo". También dijo que "hay que ser muy claro con las respuestas: 'No sé, no sé, no sé', nadie sabe, ni tiene que saber nada en particular. Si les piden su cédula de identidad, ustedes no están ahí, están viendo a un familiar, están paseando y no entregar ninguna declaración más que lo que les estoy comentando en este audio".

Lizana también afirmó que "aquí no va a pasar nada más complejo, salvo que les puedan tomar sus datos y eso tampoco los hace a ustedes culpables de ningún delito y, por último, como les comentaba, este delito (usurpación) la única pena que tiene es una pena de multa", y agregó que "esta es una forma que va a tener la empresa (propietaria del terreno) para saber cómo reaccionamos ante la presión".

Este es el audio:

ALCALDESA ACUSA "MONTAJE"

Una vez viralizado el audio en las redes sociales, la alcaldesa Constanza Lizana salió al paso de lo ocurrido a través de un video subido a su cuenta en Facebook, donde no sólo confirma que el audio es verídico, sino que acusa un "montaje" en las imágenes que acompañan a sus palabras.

En primer lugar, expuso que "se trata de un montaje de imágenes sobre un audio que es del año 2020, donde se intenta manipular la realidad, señalando que es un llamado actual a tomarse terrenos y apoyar a delincuentes, lo que es falso y profundamente grave".

También sostuvo que "hace rato que en redes sociales y en algunos medios de comunicación se dedican a difundir montajes, hablar y mentir, tergiversando la realidad para manipular a la opinión pública, haciendo show de la nada, campañas de ataque y desprestigio para defender intereses mezquinos".

"El audio se trata de un mensaje de WhatsApp del 2020, en plena pandemia, donde respondo a una consulta jurídica que hacen sobre un posible desalojo en el campamento de Placilla, donde supuestamente estarían tomando declaraciones por una denuncia de usurpación por la toma de terrenos. Es una respuesta obvia de cualquier abogado, pues los procedimientos legales deben realizarse con determinadas formalidades respecto de imputados o testigos que deban declarar", prosiguió.

En el video de 8 minutos –y que se puede revisar completamente a continuación– la autoridad señaló que "desde que asumí la responsabilidad de ser candidata a Alcaldesa de San Antonio, hay quienes han instalado esta caricatura falsa de que soy la Alcaldesa de las tomas, señalando cobardemente que yo habría ofrecido terrenos para votar por mí. Las tomas no las inventé ni las provoqué yo. No he invitado ni he traído a nadie a vivir a San Antonio, ni en casas regularizadas ni en tomas. Las tomas han existido como respuesta a una crisis de vivienda hace décadas".

DENUNCIAN TRES DELITOS

La revelación del audio de WhatsApp fue analizada por el diputado Andrés Celis, quien instó al Ministerio Público a que inicie una investigación de oficio en contra de Constanza Lizana, pues considera que se configuran tres delitos tras sus palabras.

"Uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Y en ese contexto, escuchar los dichos de la actual Alcaldesa de San Antonio, en ese entonces ciudadana, el año 2020, pero que han sido reconocidas por ella, amerita al menos que la Fiscal Regional (Claudia Perivancich) inicie una investigación de oficio porque, al menos –me parece– aquí hay tres delitos", comenzó el parlamentario RN.

Ahora, en el caso que la máxima autoridad regional del Ministerio Público no se convenza de aquello, Celis adelantó que "voy a presentar una denuncia, porque creo que se encuadran tres ilícitos: obstrucción a la investigación, está clarísimo en lo que expresa en el audio; podría haber una complicidad en la usurpación; y podría haber complicidad en el delito de loteo brujo".

El Diputado por el Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso finalizó sus palabras con un mensaje a la jefa comunal: "Alcaldesa Lizana, entienda: en la comuna de San Antonio, su gestión ha sido paupérrima, de una irresponsabilidad sin límites y queremos poner orden en la comuna y queremos que usted se preocupe de los problemas reales".

