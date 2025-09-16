Fatal balacera en Los Ángeles: Menor de 16 años muere y otro joven resulta herido

Un trágico ataque ocurrido la noche del pasado lunes en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, dejó a un menor de 16 años fallecido por un impacto de bala. En el mismo incidente, su acompañante, un adolescente de 17 años, resultó herido, lo que ha generado conmoción en la comunidad y una rápida respuesta de las autoridades.

Según los primeros antecedentes policiales, las víctimas caminaban por el sector de Parque Lauquen, en las cercanías de la calle La Cumbre. Fue en ese momento cuando un automóvil los habría interceptado. Desde el vehículo, desconocidos realizaron una cantidad indeterminada de disparos contra los jóvenes, para luego darse a la fuga.

El menor de 16 años recibió un disparo en el abdomen, una herida que resultó ser fatal. El adolescente de 17 años, por su parte, resultó con una herida de bala en una de sus piernas y fue trasladado a un recinto asistencial para recibir tratamiento médico.

Las primeras diligencias para esclarecer el crimen quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, bajo la dirección del comisario Samuel López. El oficial informó a la prensa que en la escena se “levantaron evidencias balísticas” y se ha iniciado la búsqueda de “registros audiovisuales” en el sector. La investigación busca determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los responsables del ataque.

La trágica muerte de un menor de edad en un hecho de violencia callejera ha puesto de manifiesto la preocupación por la seguridad en la zona. Las autoridades locales y los vecinos han manifestado su inquietud ante este tipo de sucesos que involucran a jóvenes, instando a una mayor presencia policial y a la pronta identificación de los autores para que respondan ante la justicia.

PURANOTICIA