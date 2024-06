Familia de mujer de 85 años desaparecida en Limache presenta querella por presunto delito de secuestro y homicidio

Carla Henríquez, nieta de María Elcira, criticó la falta de información proporcionada por la policía y la Fiscalía. "La verdad es que no hay información. No hemos recibido nada nuevo de la Policía de Investigaciones hasta el momento, no hay nada concreto".