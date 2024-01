Familia de La Cruz clama por justicia: León, su gato, fue golpeado hasta provocarle la muerte

Completamente desolada se encuentra una familia en la comuna de La Cruz por la muerte de un querido integrante, su gato “León”.

El felino de un año y siete meses, de color blanco con manchas grises y negras, días previos a Navidad salió de su hogar, en la segunda etapa de la Villa Camino del Sol, para jugar con el gato de los vecinos de enfrente, lo que hacía rutinariamente para regresar más tarde, pero ese día fue distinto, León no volvió.

A partir de entonces la familia comenzó una búsqueda incesante que terminó con el lamentable hallazgo del gatito muerto en otro sector de la villa.

Según informó El Observador, Jacqueline Vargas, dueña de León, relató que encontraron al felino ensangrentado en su hocico y que un vecino habría visto a un pareja joven que lo tomó en la afueras de su hogar.

Exámenes realizados al cuerpo del gatito darían indicios que éste fue víctima de una brutal golpiza y su cuerpo habría sido lanzado desde lo alto de un árbol al interior de la vivienda donde finalmente fue encontrado.

La familia clama por justicia: “Aún me doy vueltas por la villa buscando respuestas, pero no he conseguido alguien que me dé más información”, declaró Jacqueline a El Observador.

PURANOTICIA