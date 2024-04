¿Falta gestión para combatir la delincuencia en la región de Valparaíso? Parlamentarios apuntan a la Delegada Presidencial

Tras la seguidilla de homicidios ocurridos este fin de semana en la región de Valparaíso, más los robos, asaltos y otros homicidios sucedidos en semanas anteriores de este año, varios parlamentarios alzaron la voz ante la poca claridad de algún plan específico para frenar estos hechos delictuales, y así generar mayor tranquilidad en la ciudadanía, e incluso apuntaron directamente a la calidad de la gestión de la delegada presidencial regional, Sofía González.

Sólo este fin de semana hubo cuatro homicidios en la zona. El primero dado a conocer fue en Quillota, cuando un hombre tras bajar de un vehículo con dos acompañantes fue acribillado con al menos cinco impactos de bala en pleno Cerro Mayaca. El segundo de los hechos tuvo como escenario la Plaza Santa Inés en Viña del Mar, en aquel lugar un hombre fue asesinado tras ser herido con un arma corto punzante tras estar compartiendo con otra persona en el lugar, y finalmente fue detenido por la PDI. El tercer hecho de violencia tuvo lugar en San Felipe y esta vez la víctima fue una mujer de nacionalidad boliviana quien perdió la vida tras recibir un ataque con arma de fuego.

A menos de 48 horas, un cuarto homicidio tuvo lugar nuevamente en la Ciudad Jardín, esta vez en la calle Arlegui a la altura del número 172 cuando en horas de la madrugada de este domingo un hombre es abordado por al menos cuatro individuos que se trasladaban en un auto quienes le dispararon en el tórax.

Adicionalmente, y aunque puede sonar menor respecto de la pérdida de vidas humanas, la delincuencia este fin de semana también afectó directamente a un parlamentario, el diputado independiente Tomás Lagomarsino, quien mientras estaba en el Cuartel de Bomberos de Valparaíso dejó su auto estacionado en calle Blanco, en Valparaíso, para luego descubrir que unos delincuentes habían roto el vidrio de su auto y se habían llevado su bolso médico, lo que grafica la cotidianeidad de la ocurrencia de hechos delictuales a plena luz del día.

Tras lo ocurrido, la delegada Sofía González señaló que “repudiamos estos hechos y reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer nuestras instituciones para evitar la impunidad”.

Sin embargo, durante este lunes -pero sin responder las consultas de Pura Noticia sino que como una declaración general- tras una reunión con las policías, indicó que “en este nuevo comité policial estratégico participaron los mandos de las policías que están presentes en nuestra región para poder abordar los hechos de violencia que causaron gran preocupación por la ciudadanía durante el fin de semana. Para ello, pudimos revisar los resultados del Plan Calle Sin Violencia que, si bien ha demostrado una disminución de un 13,8 por ciento de los delitos de homicidio que se han suscitado en la región, requiere de una focalización y de una mirada más profunda para que podamos fortalecer y mejorar las coordinaciones en los distintos polígonos de intervención que han sido definidos”.

Además, señaló que “hemos incorporado una mirada respecto de aquellos centros urbanos que son más concurridos, en donde también se han suscitado hechos de violencia y que requieren de mayor fortalecimiento de los despliegues policiales y también de los operativos investigativos, para de esta manera poder devolver los espacios públicos a la ciudadanía. Todo esto va de la mano también con coordinaciones específicas con Gendarmería y Directemar para que podamos tener una mirada completa de la región y, con eso tomar decisiones haciéndonos cargo de la principal demanda y del rol que cumplimos desde la delegación, además, desde las policías para entregar mayor tranquilidad a las familias de nuestro territorio”.

De hecho, el Jefe Regional de la PDI, Prefecto Inspector, Guillermo Gálvez, respecto a los hechos de violencia registrador durante el fin de semana, señaló que “nuestra Brigada de Homicidio, con todo el trabajo de inteligencia y análisis criminal, está realizando las diligencias para poder ubicar a los autores de estos homicidios. Uno ya se encuentra detenido, que fue la semana pasada con el homicidio realizado en Santa Inés por un arma blanca. No obstante, los otros tres homicidios siguen en investigación por parte de nuestros detectives y así poder esclarecer estos hechos en el menor tiempo posible”.

Pero más allá de aquello, el diputado RN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, Andrés Longton, hizo una fuerte crítica a la gestión de la delegada presidencial regional, Sofía González, y cuestionó sus reales competencias para el cargo.

“Las palabras de repudio no colaboran a tener una estrategia eficiente en materia de seguridad, la cual ha sido a esta hora deficiente considerando la cantidad de personas asesinadas, la cual no ha variado muchos respecto a los años anteriores. Entre el 2022 y el primer trimestre del 2024, se ha materializado 209 homicidios en Valparaíso según cifras de Carabineros de Chile, los dos años con más homicidios desde el retorno a la democracia. Si el 2021, la región tuvo 56 muertes, el 2023, la región tuvo 89, un 58% más con este Gobierno”, manifestó.

Por ello, concluyó que “sin lugar a dudas, la gestión del Gobierno en materia de seguridad ha sido desastrosa. El Plan Calle Sin Violencia no ha servido en absoluto porque no obedece a algo serio, profesional y con los recursos pertinentes. Esto revela que la delegada no tiene las competencias, para hacerse cargo del dolor que hay detrás de estos hechos que no discriminan y tienen a gran parte de los habitantes de la región, evitando ir a a aquellos lugares donde antes recorrían con tranquilidad, y a cambiar su diario vivir, lo que limita el ejercicio de derechos básicos y eso torna invivible la vida de las familias de la región”.

El diputado Tomás de Rementería (PS), puso el tema de lo que falta por hacer sobre la mesa y también criticó los últimos dichos de la delegada. “Creo que la situación de seguridad en el Gran Valparaíso está especialmente complicada. No basta con los repudios de la delegada, que yo sé que ha hecho un esfuerzo, sino que tenemos que buscar mecanismos nuevos”.

Entre ellos, por ejemplo, planteó el “declarar algunas cosas rápidamente infraestructura crítica, para que puedan ser resguardadas por militares y con eso liberar a Carabineros a las funciones de persecución de delitos y a la cobertura de cuadrantes, mejorar los equipamientos electrónicos y de tecnología de Carabineros a través de drones o sistemas de televigilancia, liberarlos de la función de custodia de personas con medidas cautelares como arresto domiciliario a través de los brazaletes electrónicos o sistemas de televigilancia a través de cámaras”.

En ese sentido, insistió en un tema que hace tiempo se viene discutiendo: “Lo que tenemos que hacer es que haya más carabineros en las calles y otorgarles mejores mecanismos. Se les han otorgado vehículos, motos y creo que eso tiene que aumentar porque la situación es dramática. Y sin duda hay cosas a largo plazo, como una ley de inteligencia o una ley que combata la inmigración ilegal, que han sido dos factores que han hecho no tener un sistema bueno de inteligencia y no tener un sistema de migración legal ordenada y ha hecho especialmente grave el tema”.

Para la diputada Camila Flores (RN), “con el nivel de violencia y homicidios que tenemos en la región es obvio que el Plan Calles sin Violencia ha sido un rotundo fracaso. Necesitamos transformaciones más profundas para combatir la delincuencia, no soluciones de parche”.

A su parecer, “el Gobierno desde su inicio se cuadró con los delincuentes y ha ignorado el temor que sienten los chilenos y de ahí en adelante todo ha empeorado. La crisis de seguridad que vive Chile solo se ha profundizado porque tenemos un Presidente que simplemente no quiere entender que acá son los delincuentes los que están mandando”.

