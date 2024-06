¿Fake news de Iván Poduje? Ripamonti desmorona argumento del arquitecto y demuestra avances del proyecto en el estero

Molestia generó al interior de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti una reciente entrevista del candidato a liderar la Municipalidad de Viña del Mar, el arquitecto Iván Poduje, quien criticó el "nulo avance" de obras en la Ciudad Jardín, poniendo el acento principalmente en el proyecto en el estero Marga Marga.

Según dio a conocer el autodenominado «Municipio de Cuidados» en octubre del 2022, el proyecto tiene como objetivo central el recuperar el estero Marga Marga para combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de la construcción de un parque urbano. Éste, a su vez, busca recuperar el cauce degradado por el mal uso; crear un parque inundable capaz de adaptarse a diferentes condiciones meteorológicas que se presenten y con un sistema hidráulico que protege el condición del humedal; incluir instalaciones para investigar su biodiversidad y potenciar la educación ambiental; incorporar características que disipan la energía en el evento de un tsunami; e incluir áreas recreativas y ciclovias, entre otras acciones.

¿Cómo se financia? Según informó la casa edilicia en su momento, se trata de una iniciativa autofinanciada a través de un modelo que incorpora el sector privado. Además, se indica que equipos municipales trabajaron en la elaboración de un plan para la recuperación progresiva del cauce del humedal, desalentando el uso de vehículos y limitando el uso comercial de la tierra; la planificación del proyecto Parque Humedal Urbano, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y opciones de financiación para la construcción del futuro Parque del Humedal Urbano.

El trabajo se inició en octubre del 2021, con un diagnóstico de las condiciones del estero en relación a una eventual declaración de humedal; y continuó en diciembre de ese año, con contactos con la Dirección de Obras Hidráulicas, en el contexto de la Ley de Cambio Climático en Chile. El 2023 se ingresó la ficha del proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, a fin de poder ser incluido en el proceso presupuestario del 2024.

Actualmente, ya se diseñó y se aprobó el parque urbano y el plan maestro de manejo, asegurando también los recursos desde el presupuesto nacional, por más de $5 mil millones, además de tener su recomendación favorable (RS).

No obstante a aquello, Iván Poduje, candidato independiente a la Alcaldía de Viña –aunque cuenta con el respaldo de la UDI, RN y Evópoli– aseguró en entrevista con CNN Chile que la administración Ripamonti tiene "proyectos, ideas, quiere arreglar el estero, pero ¿en qué está eso? En una idea, en un mono, porque no tiene RS, no tiene inversión, no tiene financiamiento, no tiene nada".

"El problema central que tienen es que se han dedicado tres años a pensar qué van a hacer, a dialogar y hacer unas mesas que los vecinos ya no resisten más, con unos papelitos de colores y las obras no aparecen, entonces tienen un problema severo de gestión", agregó el arquitecto de profesión.

También sostuvo que "es cosa de ver las calles, es cosa de ver el estero, es cosa de ver el borde costero. La inversión está absolutamente escuálida".

Estas palabras fueron rápidamente desmentidas por la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien señaló a Puranoticia.cl mediante una declaración, que "hemos desarrollado un proyecto emblemático, que vendrá a renovar el rostro del centro de la ciudad de Viña del Mar, el que estuvo deteriorado por décadas. Conseguimos diseñar y aprobar un parque urbano y un plan maestro de manejo para el estero Marga Marga, favoreciendo un desarrollo sostenible con servicios ecosistémicos y enfoque de riesgo, sumando además, un nuevo espacio para el turismo".

También explicaron que "pasaremos de un espacio propicio para la delincuencia y utilizado como basural, a tener un nuevo entorno natural y urbano para la familia".

"El proyecto ya se encuentra aprobado y con recursos del presupuesto nacional por más de 5.000 millones de pesos y con RS lista", aseguraron.

De igual forma plantearon que "consideramos que, gracias a la expertise profesional del equipo multidisciplinario de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes, en particular, lideran el dominio de la evaluación social desde una metodología costo/beneficio, contando con eminencias internacionales, fue posible que un proyecto de esta magnitud lograra una aprobación en histórica para el país en poco menos de seis meses cuando, comparativamente, proyectos de esta envergadura en Chile han tardado incluso hasta 15 años. En el Municipio de Viña del Mar privilegiamos la eficiencia y la eficacia, trabajando con una universidad tradicional y prestigiosa".

De esta manera, el «Municipio de Cuidados» desmorona el argumento planteado en televisión a todo el país por el candidato que presentará la derecha para competir con Macarena Ripamonti en lo que será la Elección Municipal del domingo 27 de octubre, y donde fuentes internas de Puranoticia.cl en la casa edilicia reconocieron que estas palabras no hacen más que demostrar desconocimiento de lo que ocurre en la ciudad.

(Video: Gentileza de CNN Chile)

PURANOTICIA