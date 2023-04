Experto prevé que precipitaciones del fin de semana en la costa de la región de Valparaíso bordearán los 15 milímetros

Durante el viernes por la noche debería llegar a la zona central el primer gran evento de precipitaciones de este 2023. Se trata de un sistema frontal que viene siendo monitoreado hace ya varios días y que el jueves tocará territorio nacional, específicamente en la región de Los Ríos.

Según detalla el meteorólogo y académico de la Escuela de las Ciencias del Mar de la PUCV, Miguel Fernández, “el sistema frontal llegará a la zona centro el viernes por la noche, generando precipitaciones en la región Metropolitana, entre los 20 y 25 milímetros, que se extenderán hasta el sábado. En tanto, en la zona costera las precipitaciones bordearán entre los 10 y 15 milímetros”.

Para Fernández, las cifras de agua caída que podrían registrarse son importantes para el mes de abril: “En un año normal, la estación de Quinta Normal, que es la que nos entrega mayores datos para la zona centro, marca alrededor de los 28,8 milímetros. Sólo el año pasado -el día 26 de abril- se registraron en dicha estación 27,4 milímetros, y para este año la lluvia del fin de semana podría llegar a los 25 milímetros, lo cual es bastante, ya que cabe señalar que Santiago se inunda con sólo 10 milímetros de agua caída”, recalcó.

FENÓMENO DE EL NIÑO

Pero más allá de lo potente que puede llegar a ser el próximo sistema frontal, Fernández no se atreve a anticipar si es que este año será lluvioso o no debido a la presencia del fenómeno de El Niño.“Este llegará a nuestra zona durante el mes de julio, es decir durante la segunda parte del invierno, por lo que este sistema frontal no se puede atribuir a dicha condición”, sostuvo.

El especialista agregó que “El Niño se desarrolla por el norte y es difícil saber cómo afectará a la zona central. Por otra parte, también hay que considerar que no sólo tenemos que evaluar cómo se manifestará dicho fenómeno, sino que también tenemos que ver cómo se evidenciará el cambio climático en la zona, lo que puede influir en el fenómeno”.

PURANOTICIA