Exjugador de S. Wanderers, Joel "Huevo" Soto, fue condenado a 12 años de cárcel por tráfico de drogas y porte ilegal de armas

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó al exfutbolista Joel Soto a 12 años y un día de presidio efectivo, por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Junto al ex jugador de Santiago Wanderers, Universidad de Chile y la Selección chilena, se sentenció a otras dos personas por los mismos delitos: Elizabeth Soto, hermana del exdeportista, quien recibió la pena de cinco años por venta ilegal de estupefacientes; y Nazareno Reyes, que obtuvo la pena de 10 años, también por tráfico de drogas.

El tribunal acreditó que los tres formaban parte de una banda criminal dedicada a la compra de grandes cantidades de drogas para distribuirlas en la región de Valparaíso. Los sujetos fueron detenidos en enero del año pasado, en un operativo en que se incautaron cerca de siete kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, cocaína base y ketamina en polvo, sustancias ilícitas avaluadas en 70 millones de pesos. También se allanaron distintos tipos de armas.

El fiscal de Valparaíso, José Miguel Subiabre, valoró la sentencia, mencionando que eEfectivamente viendo en global la sentencia condenatoria, donde en total se aplica una condena para todos los autores que sumadas pueden ser más de 30 años, creo que es una sentencia acorde a los hechos que se investigaron".

El persecutor agregó que "el tribunal recogió la circunstancia especial que establece la ley 20 mil y eso hace que las penas sean elevadas en la forma en que el tribunal lo dicta el día de hoy, y eso satisface plenamente las pretensiones que tiene el Ministerio Público en la fase investigativa, toda vez que se pudo establecer fielmente que estamos frente a una organización".

Subiabre complementó diciendo que "nosotros le dimos cuenta al tribunal con todos los elementos investigativos que hemos dado cuenta, de que estas personas no son personas que se dedican a entregar la droga al consumidor final, estas son personas que se dedican al tráfico de la droga para entregarle a pequeños micro traficantes, que son los que efectivamente después entregan la droga al destinatario final, entones lo que hemos hecho con esta investigación es de alguna manera cerrar un círculo respecto de la circulación de la droga, no del consumidor final, no del micro traficante, sino que aquellos que trafican en grandes cantidades para cumplir este tipo de objetivos".

(Imagen: Soy Valparaíso)

