Exjuez de Rancagua recibe 541 días de condena por abuso sexual y cumplirá pena bajo vigilancia en libertad

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua sentenció a 541 días de presidio, con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el tiempo de la condena, al exjuez Luis Hernán Barría Alarcón, por el delito de abuso sexual contra una funcionaria del Poder Judicial, cometido en agosto de 2018.

En fallo unánime, el tribunal -integrado por la jueza Natalia Astudillo Morales (presidenta y perteneciente a la jurisdicción de Talca) y los magistrados Jorge Gutiérrez González (jurisdicción de Talca) y Erick Ríos Leiva (redactor y juez de San Fernando) aplicó a Barría Alarcón la accesoria legal de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la sentencia.

El tribunal dio por acreditado más allá de toda duda razonable que en un día indeterminado de agosto de 2018, Barría Alarcón abusó sexualmente de la víctima.

De acuerdo a la acusación, el día de los hechos el entonces juez de Garantía "llegó hasta la sala de audiencias del cuarto piso del edificio, se acercó a su escritorio para despedirse, y mediante la fuerza, y sin su voluntad, tomó con una de sus manos el rostro (de la víctima) y la besó en la mitad de su boca, para luego retirarse". La funcionaria quedó afectada emocionalmente y lo denunció en 2020.

Para la sustitución de la pena por libertad vigilada intensiva, Barría Alarcón deberá cumplir los requisitos establecidos como fijar residencia en una ciudad en que preste funciones un delegado de libertad vigilada; sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado; ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio y prohibición de aproximarse a la víctima y a su familia, y de comunicarse con ellos.

