Exitosa temporada de cruceros en Valparaíso: se espera la recalada de otras 16 naves

Entre enero y abril de 2024 se espera la recalada de 16 naves de cruceros con las que se dará por concluida la temporada actual de recepción de este tipo de embarcaciones en el puerto de Valparaíso, que traerán consigo cerca de 34.109 visitantes.

Este ciclo, que comenzó el 13 de octubre de 2023, lleva hasta el momento la recepción de 17 naves y la atención de 14.969 visitantes, entre pasajeros y tripulantes, con dos doble recaladas y una triple, la semana pasada.

La primera nave que llegará este nuevo año será el Europe 2, el miércoles 10 de enero en Terminal Pacífico Sur (TPS); mientras que la última será el 15 de abril con el Carnival Firenze, el crucero más grande que llegará a Valparaíso en toda la temporada, con 324 metros de largo, lo que equivale a más de tres canchas de fútbol. Este crucero arribará por primera vez a este puerto, con cerca de mil tripulantes.

En tanto, el 25 de enero se dará la tercera y última recalada doble de la temporada, cuando arriben al puerto de Valparaíso nuevamente el crucero Viking Jupiter, además del Pacific World, embarcación que viene en viaje especial recorriendo el mundo.

A su vez, marzo será el mes que tendrá, junto con octubre pasado, más recaladas (7) durante toda la temporada, donde destaca el retorno del Celebrity Eclipse con cerca de 5 mil visitantes.

Juan Marcos Mancilla, gerente de Logística de Puerto Valparaíso, comentó que “en Valparaíso hemos tenido una gran temporada de cruceros y durante el 2024 continuará con 17 recaladas en nuestro puerto. La primera recalada de este año será el 10 de enero tratándose del crucero Europe 2”.

Verónica Castillo, presidenta de Federación de Servicios Turísticos (Fesetur), destacó que “logramos hacer un control muy exhaustivo, lo que permitió no tener ningún tipo de incivilidad con los pasajeros. No hubo ningún delito, no hubo ningún efecto delictual hacia los pasajeros, así que eso nos dejó muy tranquilos y, por lo tanto, esperamos que la temporada siga funcionando de la misma manera”.

Víctor Oelckers, gerente general Inchcape, indicó que “no se han visto filas, tanto en el embarque como en el desembarque de pasajeros; los tripulantes también han sido bien atendidos; las señaléticas para que ellos transiten dentro del Terminal de Pasajeros ha sido la adecuada; no se han producido aglomeraciones, y el tránsito ha sido expedito, a pesar de que se ha sometido estrés con la triple recalada del pasado 23 de diciembre. Todo ha funcionado de manera eficiente y eficaz”.

Finalmente, Claudio Nast, gerente general DMC, puntualizó que “el mayor nudo que teníamos era el día 23 de diciembre, el cual salió todo bastante bien. Mejor de lo que podíamos haber esperado, que generalmente se produce mucho congestionamiento, pero la forma en que se trató y cómo se previó todo el manejo logístico fue positiva, y salimos bastante bien adelante".

