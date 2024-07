Exigen medidas de mitigación tras cierre del puente Malvilla de San Antonio

El diputado Andrés Celis anunció que oficiará a la Dirección de Vialidad del MOP en la región de Valparaíso, al Municipio de San Antonio y a la Seremi de Transportes, para conocer cuáles son las medidas de mitigación dispuestas frente al cierre y prohibición del paso vehicular del puente Malvilla, ubicado en el kilómetro 2.4 de la ruta G-974, en la comuna de San Antonio.

Específicamente, también pidió un pronunciamiento respecto del caso de vehículos de emergencia, como el carro del Cuerpo de Bomberos, que con la medida adoptada queda imposibilitado de acceder al sector de Malvilla para realizar sus labores contra incendios o de rescate.

Además, el parlamentario pedirá detalles respecto del cierre, pues hasta el momento solamente se informó que la estructura no posee las condiciones mínimas de seguridad, pero no se ha dado cuenta de los planes que hay detrás de esta medida que afecta al puente Malvilla que se encuentra a punto de colapsar.

"Entiendo totalmente la preocupación del Cuerpo de Bomberos de San Antonio respecto del cierre del puente Malvilla, pues no podrán concurrir al sector si es que llega a ocurrir una emergencia. Si bien, me parece adecuado el cierre de la estructura si es que no existen garantías de seguridad como una forma de resguardar la vida de quienes lo usan y evitar una tragedia, me parece fundamental que existan medidas de mitigación pues es una vía de conectividad relevante, estamos hablando que existen cerca de 300 vecinos que pasan por la estructura. También oficiaré para que se me informe qué prosigue tras el cierre del puente, porque esta no es una problemática nueva, este puente de madera hace rato que cumplió sus años útiles y es la única vía de acceso para está comunidad que lleva años requiriendo solución sin respuesta", señaló el parlamentario de Renovación Nacional.

De igual forma sostuvo que"aquí la autoridad tiene que tomar el toro por las astas y brindar una respuesta efectiva, hay que destrabar el asunto, deben existir medidas de mitigación al cierre de la estructura y solución real frente a un puente que cumplió su ciclo y donde, reitero, la comunidad lleva años esperando".

Por su parte, la consejera regional Paola Zamorano cuestionó: ”¿Le han dado respuesta por parte de la autoridad a los vecinos de la vía alternativa que van a tener ellos para poder trasladarse y poder pasar? La autoridad tiene que hacerse responsable de esta situación que hace mucho tiempo que los vecinos están esperando una respuesta, cerrar el puente significa desconexión, por lo tanto, tienen que buscar una alternativa para que los vecinos puedan trasladarse de forma segura y que no quede bajo su propia responsabilidad tener que pasar o no. Creo que algo más tiene que decir la autoridad de la comuna de San Antonio, así que estamos con el diputado Andrés Celis viendo esta situación y trabajando con las vecinas y vecinos".

PURANOTICIA