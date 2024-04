Exigen fiscalizar negocio de las barberías en Quillota: informe del Municipio revela que hay un centenar de ellas funcionando en la comuna

Lo que se ha transformado en una tónica, principalmente en comunas del Gran Santiago, pareciera comenzar a replicarse paulatinamente en la región de Valparaíso: la alta presencia de barberías en espacios acotados y funcionando hasta tarde.

Esta situación se está replicando fuertemente en la comuna de Quillota, donde se registra una alta cantidad de estos locales en la zona céntrica, llegando a contarse 10 en tan sólo una manzana, con sólo metros de distancia entre unas y otras.

Así lo dio a conocer la concejala Regina Brito, quien el mes pasado solicitó a la administración del alcalde Óscar Calderón un informe relacionado al número de barberías que están actualmente funcionando en esta comuna.

Y es que según estableció el documento del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Quillota, hay 99 barberías funcionando actualmente en la comuna, una cifra que no sólo sorprende, sino que preocupa a las autoridades edilicias.

Vale hacer presente que el documento municipal –al cual pudo acceder Puranoticia.cl– no hace diferencias entre barberías y peluquería. Sí se informó que sólo durante los primeros meses de este año se han solicitado 23 autorizaciones para abrir nuevos locales similares en la comuna, cifra idéntica a la de todo el 2023.

El temor y la preocupación no sólo de las autoridades, sino que también de los vecinos, es que esta clase de establecimientos comerciales están muchas veces asociados a lavados de dinero, es decir, funcionarían como una "pantalla" para blanquear dinero proveniente de ilíticos como el tráfico de drogas o los robos.

Así es como los ojos se posan sobre lo que ocurre en las arterias céntricas de la comuna, como las calles Prat, Freire, O'Higgins, Blanco, Maipú y Chacabuco, donde se encuentra un número considerable de barberías, algunas de ellas funcionando incluso hasta altas horas de la madrugada, con música fuerte y gente entrando y saliendo.

"Sólo en la esquina de Prat con O'Higgins hay cinco. En Blanco, entre Maipú y Chacabuco, hay otras cinco. Y no he considerado las que están en segundos pisos, que no se ven de afuera. Por lo tanto, algo que pasa y hay un tema acá", dijo Brito.

De igual forma, planteó que "no hay que estigmatizar de ninguna manera el rubro, por supuesto que no... conocemos barberos y personas que trabajan, y hay negocios que de manera esforzada cumplen con toda la normativa, pero es más fácil (sacar permisos en) este rubro que en alimentos, pero no es llegar y sacarlos".

Las interrogantes crecen en magnitud al considerar el valor de los arriendos en el centro de Quillota, los que oscilan entre el millón y el millón y medio de pesos. ¿Qué tan rentable es el negocio entonces? Son dudas que quedan y que generan un emplazamiento a la autoridad para que tome cartas en el asunto.

"Es una inqueitud súper legítima, dados los problemas que hemos tenido con extranjeros que no se portan bien en nuestro pais, que no son todos, pero los hay; y hay casos de violencia extrema y también hay casos de lavado de dinero en barberías. Y el mismo ejemplo de Maipú nos da cuenta que es absolutamente legítima y comprensible nuestra inquietud, nuestra necesidad de fiscalizar y nuestra solicitud de información", añadió la edil de Renovación Nacional (RN).

También expuso detalles acerca de los costos que le ha significado hacer este tipo de denuncias: "Los ataques y comentarios que pude haber recibido o el temor de mi familia, que me pide que me calle porque me puede pasar algo porque esta gente es peligrosa; pero esto no es nada comparado con el silencio de los peluqueros que me denuncian para callados y con miedo, o de los mismos vecinos que viven al lado de estos negocios, que ven que llegan autos caros a comprar o a vender y que tienen que estar calladitos porque les pueden hacer algo", sostuvo Brito.

Finalmente expuso que "eso no puede pasar en nuestra ciudad, no puede ser que tengamos miedo a decir lo que nos inquieta y perturba, porque nos puede pasar algo. Ahí sí que vamos a estar aceptando que estamos dentro de una serie de Netflix".

(Imagen de referencia)

