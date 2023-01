Esval en la mira de autoridades y servicios por cortes de agua en el Valle del Aconcagua: firma lo atribuye a fenómeno "sin precedentes"

La activación de quebradas producto de las intensas lluvias registradas en sectores precordilleranos y cordilleranos de las provincias de Los Andes y San Felipe, causaron graves daños en algunas de estas localidades del Valle del Aconcagua producto de la crecida de ríos, esteros y otros cursos de agua, lo que a su vez ocasionó un aluvión que destruyó ocho viviendas, dejó a decenas de personas sin conectividad y a ocho zonas de camping afectadas por el paso de las aguas, sedimento y otros materiales.

Este evento meteorológico, además, generó extrema turbiedad en las aguas del río Aconcagua, situación que obligó a la empresa sanitaria Esval a efectuar diversos cortes en el suministro de agua potable, situación que afectó a más de 21 mil hogares de las provincias de Los Andes y San Felipe, principalmente a quienes habitan las comunas de San Esteban, Los Andes, Santa María y Putaendo.

Desde la compañía explicaron que el corte en el servicio se generó luego que el lunes 9 de enero se produjera un evento de turbiedad de mayor importancia en comparación al registrado el fin de semana, con niveles de turbiedad que llegaron a más de 125.000 NTU (unidades de turbiedad), lo cual supera en más de 120 veces la posibilidad de tratamiento de las aguas para poder producir agua potable.

El suministro de agua potable recién fue repuesto durante horas de la mañana del jueves 12 en Los Andes, Curimón y Calle Larga; mientras que sólo a las 5:00 horas de este viernes 13 se restableció el servicio en sectores de la comuna de Putaendo, luego del corte provocado por la alta turbiedad en el canal La Compañía.

OFICIO DEL SERNAC

A raíz de esta contingencia, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, a quien le solicitó que presentara un oficio a Esval para que se informe de compensaciones a las personas afectadas en el Valle del Aconcagua.

La máxima autoridad regional sostuvo que "me parece muy pertinente que hoy día se oficie a Esval para que le informe a la comunidad de qué manera va a compensar los cortes de agua que han tenido que sufrir miles de ciudadanos que viven en el Valle del Aconcagua, pero también me parece muy importante cuando el director (del Sernac) habla de los derechos que tenemos hoy día las y los consumidores".

Posterior a la reunión, desde el Sernac informaron que efectivamente oficiarán a la empresa sanitaria regional a raíz del extenso corte en el suministro de agua potable y que la acción es para que informen las medidas de mitigación que han desarrollado, los medios utilizados para proveer de agua a los afectados, los mecanismos de información para orientar a los usuarios, la entrega de una fecha estimativa de reposición del servicio y las compensaciones a los ciudadanos.

"Estamos hablando de un servicio tan importante y vital como el agua, y los consumidores merecen el máximo profesionalismo por parte de las empresas", indicó el director del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, en el marco de su primera visita a la región de Valparaíso.

PIDEN FISCALIZAR A ESVAL

La solicitud del Gobernador Regional, atendida de manera favorable por parte del Sernac, no fue la única que se efectuó por parte de autoridades locales, pues el diputado Nelson Venegas, representante del Distrito 6 (zona interior de la región de Valparaíso), pidió a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que fiscalice a Esval para conocer la real capacidad productiva de la empresa, en cuanto a las obras de infraestructura que disponen y que proyectan en el Valle del Aconcagua.

En el oficio, el parlamentario socialista indicó que "de acuerdo a datos de la propia SISS, las sanitarias pierden más de un tercio del agua debido a problemas de mediciones, filtraciones y usos no facturados, además de tener todas las facilidades para controlar los movimientos hídricos en los distintos territorios del país. Resulta inaceptable que los negocios primen por sobre la dignidad de aquellas miles de familias que requieren del recurso vital para subsistir en condiciones que ya son complejas".

"Se ha dicho en todos los tonos que Esval debe invertir en infraestructura hídrica y, de alguna manera, compensar los daños que ha causado en la población a raíz de una filosofía que pone el lucro por encima de las garantías mínimas en una zona absolutamente devastada por la crisis hídrica que afecta a nuestro país", añadió.

Venegas insistió en que "hace mucho tiempo que venimos reclamando la actitud ineficiente de esta empresa sanitaria en esta materia. No se trata de generar polémica ni nada por el estilo, pero la verdad es que la compañía no invierte en infraestructura, no invierte en la gente. En definitiva, sólo vela por su negocio".

Por último, el Diputado subrayó que "Esval no sólo debe preocuparse de su negocio, también tiene que ser una institución, una empresa que realice un servicio social, un servicio público como corresponde" y concluyó diciendo que en estas contingencias "debieran disponer de lo necesario para que la comunidad tenga agua, porque pagan por esa agua, no se les regala y; aparte de eso, también para que de una vez por todas se realice la inversión en infraestructura para solucionar los grandes problemas que genera la sequía, de lo que venimos reclamando hace mucho tiempo".

NUEVO CRONOGRAMA DE OBRAS

Frente a todo lo ocurrido en el Valle del Aconcagua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) instruyó a Esval un nuevo cronograma de obras para aumentar la seguridad y los tiempos de autonomía de los sistemas de producción de agua potable con fuentes superficiales, ante eventos de alta turbiedad en el río Aconcagua, específicamente para las localidades de Los Andes, Putaendo y La Cruz.

Con este nuevo cronograma, se obliga a la sanitaria a adelantar obras comprometidas. Además, la SISS inició un proceso de investigación para evaluar el despliegue del plan de abastecimiento alternativo desarrollado por Esval durante la emergencia.

El jefe de la Oficina Regional de Valparaíso, Carlos Órdenes, explicó que actualmente el sistema de Los Andes cuenta con una autonomía de 12 horas, lo que fue insuficiente por cuanto la planta de El Sauce, que atiende a la ciudad, estuvo con déficit de producción superficial e intermitencias en su capacidad productiva durante alrededor de 70 horas. Es por ello que la SISS ha instruido a Esval acotar su cronograma de obras comprometido y mejorar la adopción de medidas operacionales para disminuir el impacto ante nuevos eventos que se produzcan durante el verano.

Paralelamente, el jefe regional de la SISS informó que se encuentran recabando información sobre el comportamiento de la empresa en este evento, lo que incluye una investigación que considera las causas de la interrupción del servicio, la forma en cómo abordó la emergencia la empresa sanitaria, las medidas de mitigación y los cuidados que tomaron para dar la información correcta y oportuna a los clientes.

FENÓMENO "SIN PRECEDENTES"

Puranoticia.cl se contactó con el departamento de comunicaciones de Esval para conocer su versión frente a estos emplazamientos realizados tanto por autoridades como por organismos estatales. Al respecto, el gerente regional de la sanitaria, Alejandro Salas, señaló que "enfrentamos un fenómeno climático histórico, sin precedentes de esta magnitud, tanto en duración como en valores de turbiedad y sólo parecido a otro de menor intensidad ocurrido hace ya casi medio siglo, con alzas extremas de hasta 200 veces en la turbiedad normal del río Aconcagua".

En ese sentido, el ejecutivo indicó que "esto afectó la disponibilidad de agua superficial, dado que el caudal arrastraba lodos y sedimentos que hacían imposible el funcionamiento de los sistemas de captación y producción de agua potable, en especial en Los Andes, a pesar de la alta capacidad de tratamiento de las plantas y de la regulación adicional para eventos de emergencia, ambos diseñados, dimensionados y supervisados por la autoridad competente".

"Estuvimos trabajando intensamente desde el inicio de este evento. Gracias a las obras de respaldo con las que contábamos, la utilización de fuentes subterráneas como pozos y sondajes, el almacenamiento de agua en el Embalse Los Aromos, la conducción reversible Aromos-Concón y varias maniobras operativas, pudimos mantener el servicio en la gran mayoría de los hogares de la región de Valparaíso y acotar los sectores afectados por cortes de emergencia al 3.9% de nuestros clientes, los cuales ya están en casi su totalidad normalizados.

El gerente regional de Esval explicó que para apoyar a las zonas afectadas por interrupciones de suministro, desplegaron estanques estacionarios y camiones aljibes, los que reforzaron hasta normalizar la producción de agua potable.

Finalmente aseguró que "entregaremos todos los antecedentes que el Sernac y las autoridades requieran sobre este evento climático que provocó estos cortes de suministro de fuerza mayor".

