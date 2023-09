Estos son los Cores de Valparaíso que quieren ser Alcaldes y miran de reojo al Senado para que no los obligue a renunciar un año antes

El pasado martes 22 de agosto ingresó al Senado el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para postular a cargos de representación popular.

La iniciativa busca mejorar algunos requisitos para la elección de las autoridades comunales y regionales, así como permitir que autoridades en ejercicio puedan renunciar o inscribirse en el Servicio Electoral (Servel) para participar de otra elección, cesando en su cargo y operando los mecanismos de reemplazo.

El proyecto fue discutido y aprobado por la unanimidad de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, eliminando de esta forma las inhabilidades que pesaban sobre ellos para postular a las alcaldías o concejalías.

Bajo este contexto, la propuesta modifica la Ley Orgánica de Municipalidades y establece que las autoridades ya no tendrán que renunciar a sus cargos un año antes para ser candidatos; sino que ahora podrán mantenerse en sus puestos, conservando sus respectivas dietas, aunque sin participar en sesiones oficiales.

La decisión de los senadores fue transversalmente celebrada en el Consejo Regional de Valparaíso, pues varias de sus figuras tiene su mirada de reojo puesta en la Elección Municipal del 24 de octubre de 2024, donde los chilenos tendrán que volver a las urnas para escoger a sus respectivos gobiernos locales, vale decir, Alcalde y Concejales.

Una de las autoridades regionales que está en esta encrucijada es Nataly Campusano, militante de Convergencia Social (CS), quien aspira a llegar a liderar el Municipio de Valparaíso y convertirse en la persona que saca al alcalde Jorge Sharp del puesto que ostenta desde diciembre de 2016 y al que, posiblemente, iría por una nueva reelección.

Otra de las cartas que suena fuerte, pero esta vez en dos municipios: Viña del Mar y Concón, es el core Manuel Millones, independiente, pero cercano a Chile Vamos (ex UDI), quien ve con buenos ojos asumir una candidatura y retomar el poder edilicio en la Ciudad Jardín, perdido el 2021 a manos de Macarena Ripamonti. El gran respaldo de este consejero es su gran votación en la elección de Gobernadores Regionales: 161.978 votos.

Pero el tablero político no sólo estaría moviéndose en la zona costera de la región de Valparaíso, pues el Distrito 6 también tiene mucho que decir. El core Cristián Mella, militante de la Democracia Cristiana (DC) –tal como en algún momento lo fue su padre, el histórico ex alcalde por 30 años, Luis Mella– buscaría llegar al Municipio de Quillota, aprovechando que en esta comuna su apellido es éxito casi seguro. Pero también abre una controversia, pues el hijo del ex Alcalde se enfrentaría a Óscar Calderón, cuyo entorno dice que competirá a como dé lugar con el más chico de los Mella.

Por su parte, el consejero regional Sebastián Balbontín, de las filas de Revolución Democrática (RD, estaría pensando pelear en las elecciones por liderar la Municipalidad de Limache, ciudad a la que pertenece y por la cual se ha jugado sus cartas en el Core.

Desde el Consejo Regional de Valparaíso también están mirando con buenos ojos al Municipio de La Ligua, entidad donde el Partido Comunista ha solido tener buenos resultados, lo que estaría haciendo reflexionar a la core Severina de Gracia (PC).

Al parecer, la carrera electoral en La Ligua estaría mucho más sabrona en caso que el consejero regional Christian Macaya, de las filas de Renovación Nacional (RN), se decidiera a competir en la Elección Municipal de octubre de 2024.

Volviendo a la provincia de Quillota, surge el nombre del core Ricardo Aliaga, militante de la Democracia Cristiana, quien podría ser una de las cartas que aparezca en la papeleta de octubre de 2024 para administrar el Municipio de Nogales.

Ya en la zona insular del país, donde la región de Valparaíso tiene a dos consejeros regionales, una de ellos, la core Elizabeth Arévalo, militante de Evolución Política (Evópoli), podría liderar una candidatura a la Municipalidad de Isla de Pascua.

Pero más allá de los deseos de estos ocho consejeros regionales mencionados, cualquier decisión que adopten deberá pasar por el pronunciamiento del Congreso Nacional, que deberá resolver si aprueba o rechaza en general el proyecto que elimina las inhabilidades con que cuentan actualmente estas autoridades.

Cabe hacer presente que en caso de ser rechazada la iniciativa legal en el Poder Legislativo, los cores que aspiren a liderar algún Municipio deberán renunciar a sus cargos en octubre de este 2023, cumpliendo así con lo que establece la normativa legal actual, que exige que sus salidas deba ser un año antes de la elección.

