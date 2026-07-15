Este jueves será formalizado el sujeto que disparó a carabineros en Valdivia y luego por el homicidio del cabo Nain

En el Juzgado de Garantía de Valdivia será formalizado este jueves el sujeto que hirió a dos carabineros en el sector de Las Minas de la comuna capital de Los Ríos. Posteriormente será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco por el homicidio del cabo Eugenio Nain.

Se trata de Carlos Tapia Cancino, quien fue detenido por efectivos del GOPE y del OS9. El sujeto opuso resistencia e hirió al cabo Marco Cosme, quien se encuentra en riesgo vital por un impacto en el rostro. En tanto, el suboficial Roberto Canío se recupera de un disparo en el abdomen.

El fiscal Carlos Bustos señaló que "esta es una investigación que data de 2020, donde ya hay una persona condenada a 32 años, y otra persona que fue formalizada en abril de 2026, Francisco Painevilo Maldonado".

Añadió que Tapia Cancino "va a pasar a control de detención el día de mañana por flagrancia, por el hecho de agredir hoy día con un arma de fuego a los funcionarios de Carabineros que ejecutaron el procedimiento, y luego va a ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para ser formalizado por el homicidio del funcionario Eugenio Nain".

Por su parte, el jefe de la urgencia del Hospital Base de Valdivia, Vicente Schild, informó que el cabo Cosme resultó "con una herida de arma de fuego en el cráneo, con un traumatismo encéfalo craneano grave".

"Fue operado de urgencia por el equipo de neurocirugía, y en estos momentos se encuentra haciendo su post-operatorio en la unidad de cuidados intensivos", donde permanece en riesgo vital.

"Requirió de múltiples transfusiones de derivados sanguíneos para su estabilización y se encuentra con un pronóstico reservado, por el momento no está en condiciones de ser trasladado a Santiago, se va a mantener manejo intensivo en la UCI de nuestro hospital, y en las próximas horas se podrá reevaluar su condición a ver si logra el traslado", indicó

En cuanto al suboficial Canío, quien recibió un impacto de proyectil en el costado izquierdo del abdomen, señaló que "se encuentra estable, está en observación y probablemente pueda ser dado de alta en las próximas horas".

(Imagen: Carabineros)

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