Escándalo en Nogales: Alcaldesa fue vista apostando en casino, pese a prohibición legal y al arresto domiciliario nocturno que cumple

En una nueva controversia se está viendo envuelta la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, luego que fuera vista apostando dinero en el casino Enjoy de Rinconada.

El problema radica en que la Ley N° 19.995 prohíbe apostar en estos recintos a los funcionarios municipales que tengan bajo su custodia dineros públicos.

Pero eso no es todo, pues además la máxima autoridad comunal –independiente, pero cercana a Chile Vamos– tiene encima una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en el marco de la investigación por una supuesta estafa por $170 millones que habría protagonizado contra 400 familias de Cabildo y el sector de El Melón.

De esta manera, habrían sido dos los incumplimientos cometidos por la controvertida Margarita Osorio, quien habría llegado al casino en compañía de su administradora municipal, Paola Moya, quien también está formalizada, por una causa asociada a cohecho, donde habría recibido dineros de un privado para favorecerlo en el Municipio.

Según la información que ha venido recopilando este medio desde el fin de semana, su presencia en el casino de Rinconada se habría gestado en el marco de un evento de la Asociación de Municipalidades, donde habría solicitado un permiso para asistir al recinto de juegos, lugar donde fue vista apostando en una de las máquinas.

Desde la Superintendencia de Casinos y Juegos informaron a Puranoticia.cl que la Ley N° 19.995 que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, prescribe en su artículo 10 letra b), que "no podrán, por sí o por interpósita persona, efectuar bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en juegos de azar desarrollados en casinos de juegos, los funcionarios públicos y municipales que, en razón de sus cargos, custodien fondos públicos".

En su respuesta, la entidad fiscalizadora de estos recintos de juegos señaló también que "esto significa que, si bien, estas personas pueden ingresar a un casino de juego, en ningún caso pueden realizar apuestas en el caso de que tengan la custodia de fondos públicos (por ejemplo, un presupuesto municipal)".

Sin perjuicio de esta prohibición de apostar, –que tal como se dijo, no impide el ingreso de estas personas a la sala de juego– una circular dictada por la Superintendencia y la Unidad de Análisis Financiero, "expresamente identifica a los alcaldes como personas expuestas políticamente (PEP), razón por la cual, los casinos de juego deben realizar respecto de ellas una debida diligencia y conocimiento reforzado, procedimiento que debería permitir su identificación y calidad de PEP".

Cabe hacer presente que para determinar si un funcionario público o municipal que tenga la custodia de fondos públicos vulnera la prohibición de realizar apuestas en este tipo de recintos, corresponderá a la Superintendencia de Casinos y Juegos iniciar un proceso administrativo sancionatorio, "en la medida que cuente con antecedentes fundados que den cuenta de dicha infracción", según indicaron a Puranoticia.cl.

Este medio también se comunicó vía telefónica con la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien luego de escuchar la consulta relacionada a esta denuncia en la que se ve nuevamente involucrada, lisa y llanamente colgó, sin volver a contestar.

El tema también fue abordado por los diputados del Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso, María Francisca Bello y Diego Ibáñez, quienes compartieron con este medio su punto de vista frente a las infracciones cometidas por Margarita Pizarro, asegurando que presentaron un oficio ante la Contraloría Regional de Valparaíso.

"Es una falta grave, especialmente para los vecinos, que ven cómo sus autoridades son incapaces de mostrar un mínimo de probidad en sus acciones. No sólo no cumple con su arresto domiciliario nocturno, que se le dio por una causa donde fue formalizada, sino que la ley indica explícitamente que los funcionarios municipales no pueden apostar. Aquí debe haber una explicación por parte de Osorio sobre lo ocurrido", señaló la diputada Bello (CS).

En tanto, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, comentó sobre esta eventual irregularidad a Puranoticia.cl que "creo que es inaceptable que una Alcaldesa que está con arresto domiciliario por delito de estafa pida permiso y lo aproveche para ir a apostar al casino. Eso es una falta de respeto para los vecinos. Independiente del color político, creemos que es inaceptable y nos parece una vergüenza que se suma a la larga lista de episodios que ha protagonizado esta persona y pedimos, por supuesto, que la Contraloría aclare si es que esto es legal o no, y creo que merece una investigación profunda para sancionarla por esta actitud".

Este es el oficio presentado por los legisladores:

PURANOTICIA