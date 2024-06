Entrevista al Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca: “Iré como candidato independiente en cupo del Frente Amplio”

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aseguró que irá a la reelección como candidato independiente en cupo del Frente Amplio, a propósito de que aún no cuenta con los apoyos de todo el Socialismo Democrático, y se manifestó cauto con pensar en ganar en primera vuelta, afirmando que si la derecha “va a cuatro bandos, es difícil que alguien gane" en esta primera instancia.

La autoridad regional también abordó la crisis de seguridad y señaló que no sabe si las medidas adoptadas por el Gobierno y la Delegación Presidencial Regional son suficientes para el alza del crimen organizado en el país y en la zona. Además, sobre el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué cree que debiese mantenerse el Estado de Excepción en la zona siniestrada y que espera tener pronto leyes que emanen de la comisión investigadora que termina en un mes y en la cual expondrá el próximo lunes 10 de junio.

-Siguen ocurriendo delitos de connotación social importantes como el acuchillamiento en Viña del Mar, en avenida Marina, y…



Estaba pensando en el muchacho que habían asaltado en las escalas que está detrás de El Mercurio, un enjambre de delincuentes.

-También. Son hechos que se están repitiendo cada vez más seguido y muchas veces a plena luz del día. Aunque no es su facultad, ¿cómo ve la situación? ¿Hay algún plan de seguridad que usted conozca que esté surtiendo efecto? Porque pareciera que no.



O sea, yo creo que el problema que tenemos hoy día de seguridad e inseguridad y la sensación de inseguridad que se instala en nuestros territorios es brutal. Más allá de que se plantea de que los homicidios han disminuido, etcétera... yo creo que pese al plan de ciudades más seguras, creo que se llama así el plan, la verdad hoy día las policías están sobrepasadas. Siempre he dicho que había que reforzar. El discurso presidencial habla de que hoy día se van a relevar a más de 1.000 carabineros de función administrativa para que estén en la calle precisamente en labores de prevención del delito, ¿no es cierto? Se van a reforzar precisamente las dotaciones de la Policía de Investigaciones, se van a reforzar las policías de Carabineros, se les va a entregar un salario anual más, se va a dotar de mayores equipamientos. Pero yo echo mucho de menos la labor de inteligencia, es una de las cuestiones que está al debe en nuestro país y las penalidades tienen que ser efectivas. También a propósito del asesinato de los tres carabineros y donde todavía no se da con los culpables, los responsables, creo que hoy día la sensación de inseguridad que hay es muy brutal. Nosotros como Gobierno regional, me tocó hablar con Toa sobre esta materia hace un par de días atrás, hay un proyecto de ley en el Congreso para habilitar a los gobiernos regionales de una División de Prevención del Delito y Atención a Víctimas. Yo le plantea a la ministra Carolina Tohá como presidente de Agorechi, la necesidad de incorporarlo en el fast track de seguridad que se va a legislar, la habilitación de una División de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, nos dijo que había que hacer el trabajo prelegislativo, es decir, seducir a los parlamentarios para que nos ayuden a empujar esta iniciativa que está en el Congreso. Pero eso tiene bastante músculo, porque los gobernadores regionales en conjunto hemos puesto más de $500.000 millones en materia de seguridad. Hemos puesto dinero en materia de seguridad reforzando, por ejemplo, los vehículos policiales, carabineros. Yo a Carabineros le entregué 43 vehículos policiales, ahora vamos a tener una segunda baja de cartera, mantenemos un sistema de televigilancia aérea, pasamos de seis a ocho drones hoy día de alta gama, estamos renovando todo el material de computación de la PDI. El año pasado entregamos el único equipo que hay a nivel nacional para desactivar y explosionar bombas a distancia aquí en nuestra región, y la verdad es que hoy día creo que los niveles de delincuencia, las bandas criminales hoy día tienen un poder de fuego que incluso supera el poder de fuego de las policías, por tanto, creo que la seguridad es probablemente el problema más grave que enfrenta la sociedad chilena hoy día, el tema de la delincuencia, el tema del crimen organizado. Reforzar las dotaciones policiales, dotarlas de mayor equipamiento, tener mejor labor de inteligencia y a los gobiernos comunales y a los gobiernos regionales dotarlos de competencia en el ámbito de la prevención del delito, creo que es fundamental.

-Usted hablaba del tema de los drones. Ese plan no tiene todos los drones habilitados que se habían esperado para este año y tampoco los recursos comprometidos se han podido traspasar aún al plan operativo. ¿Por qué?



Porque las modificaciones presupuestarias antes eran una prerrogativa que informábamos, pero hoy día tenemos que pasarlas por el Consejo Regional y tienen que ir a tomar razón de la Contraloría. Lo mismo es lo que tenemos que hacer cuando hay que reclasificar proyectos y la reclasificación de proyectos significa identificar gasto corriente de gasto capital. Entonces hoy día, con respecto al sistema de televigilancia aérea, es un proyecto que está aprobado por el Core, es un proyecto que tiene los recursos asignados, pero todavía no se puede poner en marcha porque estamos esperando la toma de razón de la Contraloría y la Contraloría se ha demorado ya mucho más del tiempo que es pertinente. Llevamos más de 30 días esperando la toma de razón de la Contraloría, pero es un proyecto que está garantizado, que pasa de seis a ocho drones, los drones son de alta gama, deben de habilitar una unidad espejo aquí en el piso 19 también y tenemos la posibilidad también en conjunto con la delegación regional de planificar vuelos.

-Entiendo que ahora estaban funcionando sólo cinco drones, no seis…



Cinco en este minuto, pero el proyecto, el prorrogar el programa de televigilancia aérea, lo que nosotros financiamos como vuelo regional son ocho drones. Son seis los originales e incorporamos dos más y estos dos más son drones de alta gama. Pero es un proyecto y tuvimos alguna controversia con Puranoticia.cl a propósito de esto, donde incluso lo aclaramos, pero es un proyecto que está aprobado, que tiene los recursos asignados y lo único que nos falta es la toma de razón de la Contraloría, pero ahí no tengo ninguna prerrogativa como para pedirle… no es una prerrogativa de la Contraloría Regional, es de la Contraloría Nacional la que tiene que aprobar y llevamos ya mucho rato esperando.

-Difícil apurar a la Contraloría…



Contraloría es el órgano de control que nos controla. Yo tuve una reunión cuando asumí como Agorechi el 18 de enero de este año 2024, y el 20 de marzo me junté con Dorothy Pérez, que es la contralora subrogante, y con ella establecimos un convenio en tres ámbitos. para utilizar los sistemas informáticos de la Contraloría para el control de las flotas vehiculares de todos los gobiernos regionales, sistema informático para controlar la gestión administrativa de todos los gobiernos regionales y también firmamos un protocolo de trabajo conjunto para el perfeccionamiento de las y los trabajadores de los gobiernos regionales apoyados y capacitados por la Contraloría, pero no tengo la prerrogativa de decirle a la contralora “por favor, apúrese en firmar o darnos la toma de razón para los drones”, cuestión que hemos mandado todos los mensajes habidos y por haber, pero seguimos esperando.

-A propósito de la situación delictual en la zona, se vuelve a criticar a la delegada Sofía González. ¿Qué le parece esta crítica? ¿Usted la comparte? ¿Cree que da el ancho?



Los delegados regionales presidenciales tienen facultades súper específicas y probablemente la tarea más inmediata es la seguridad, la emergencia y la atención de la población migrante. Me ha tocado trabajar con la Delegada intensamente este último periodo, cuando vinieron los incendios del día 2 y 3 de febrero, que significó la pérdida de vidas de 137 personas, ninguno de nosotros tuvo vacaciones. Estuvimos trabajando todo el mes de febrero, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, los Cogrid, gestionando recursos, viendo temas de seguridad, y por cierto, a propósito de que después de los incendios y del drama que significó aquello, hubo bandas de desalmados saqueando las pocas pertenencias que le quedan a las personas y por tanto, estuvimos por el Estado de Excepción precisamente la zona siniestrada. Yo creo que más allá de dar o no dar el ancho, hoy día el problema que tenemos en materia de seguridad es un problema estructural que no tiene que ver solamente con la Región de Valparaíso. O sea, hay un problema estructural que le pega a las 16 regiones y donde hoy día las medidas que se están adoptando me parece que van en la línea correcta. No sé si son suficientes, porque probablemente nosotros sólo aquí en la región, hoy día, tenemos un déficit de carabineros de más de 800 efectivos y probablemente tenemos un déficit mayor, por tanto, creo que hoy día el problema de seguridad es un problema estructural y tiene que ver con reforzar fuerza y medios, fuerza me refiero a efectivo y medios, dotarlos de mayores tecnologías. Necesitamos servicios de inteligencia y necesitamos también hoy día que las penalidades sean efectivas para llevar a los delincuentes a la cárcel y que cumplan sus penas. Por eso creo que indistintamente del rol, de la existencia de esta figura del delegado regional presidencial, el problema es estructural y hoy día se requieren medidas extraordinarias para enfrentar un problema de tal magnitud que hoy día nos tiene a todos viviendo con mucha inseguridad en nuestro respectivo barrio.

-Se terminó el Estado de Excepción en la zona siniestrada el sábado pasado y la comunidad de distintos barrios afectados por el incendio está asustada.



Esa es la verdad.

-Incluso la alcaldesa Ripamonti, que es del sector del gobierno…



...También fue crítica…

-¿Qué le parece la decisión del Gobierno de dar fin al Estado de Excepción?



Mira, me toca concurrir a la comisión investigadora por los incendios el día lunes. Van también las alcaldesas y me toca hablar de los primeros días y de mi rol. Yo no tengo prerrogativa en materia de seguridad, por norma soy parte del Cogrid, pero no tengo ninguna prerrogativa en materia de seguridad. Cuando vinieron los incendios, la madrugada, el 3 de febrero, y teníamos información muy preliminar, fui el primero que sugirió toque de queda. Primero dije es muy importante hoy día darle tranquilidad a la familia, y teníamos denunciase información en la madrugada del 3 de febrero de que había gente que había fallecido y estaba en los paraderos, entonces yo dije bueno, es muy importante hoy día levantar los cuerpos, darle tranquilidad a los familiares, identificar a las víctimas y yo sugiero la aplicación del toque de queda, fui la autoridad que sugirió la aplicación de toque de queda, y ya entre el Cogrid de las 21 horas y las 12:30 p.m. ya se había decretado el Estado de Excepción y faltaba precisamente el Decreto Presidencial para ratificarlo, pero fui el primero que planteó el toque. Me tocó trabajar con el jefe de la Defensa Nacional con Daniel Muñoz, al lado de él, y mi labor fue básicamente coordinar todos los apoyos económicos y materiales de los gobiernos regionales del país, que todos se pusieron con muchos recursos, y fui partidario del toque de queda, y lo digo así, sin rodeos. Fui partidario del toque de queda porque efectivamente estamos hablando de más de 8.000 hogares, más de 21.000 personas damnificadas, probablemente son las personas que tienen la mayor precariedad en la región. Cuando hablamos de Manuel Bustos, de Villa Independencia, de El Olivar, de Achupallas, de Miraflores, Monte Sinaí, cuando hablamos de Pompeya Sur, Pompeya Norte, Canal Beagle, Canal Chacao, recorrí todos los territorios… estamos hablando de personas que son muy carenciadas, trabajadores básicamente, pero muy carenciados. Pero también donde la delincuencia también se ensañó con mucha gente. Yo lo vi en Lomas Latorre, por ejemplo, personas habiendo perdido todo y habiéndose quedado con mínimas pertenencias, y desalmados saqueando o apropiándose los terrenos, marcando los terrenos para quedarse. Y por tanto, era muy partidario de la aplicación del toque de queda para darle tranquilidad a las personas. Insistía hasta el cansancio en que había que aumentar los patrullajes, que había que hacer patrullajes mixtos, etc., y entiendo perfectamente bien la desazón que debe sentir la población hoy día cuando se levanta el Estado de Excepción y se quedan sin patrullaje. Estoy pensando en Villa Independencia, nosotros allí estuvimos apoyando las ollas comunes antes de ayer, entregando 420 vales de gas para recargar los tubos de gas a las ollas comunes.

-¿Y qué le decía la gente cuando fue ese día?



Estuvimos con las ollas comunes que llegaron a la junta de vecinos 88 de Santa Julia. Hay mucha gente que está trabajando de manera muy altruista, que siguen trabajando en las vías comunes, que siguen entregando raciones de comida todos los días, porque no hay recursos por parte del Estado para mantener las ollas comunes. Nosotros lo hemos hecho, como los esfuerzos que han hecho muchos, y la gente está en contra de levantar el Estado de Excepción.

-¿Y usted?



Yo creo que hoy día estamos en una situación de precariedad, además de que se avecinan lluvias intensas nuevamente. Mira, estuve muy de acuerdo al principio, por cierto, la prioridad del minuto era salvar días y apagar incendios. La segunda prioridad después fue remover escombros y ayudas tempranas, y yo creo que las prioridades hoy día de pan, techo y abrigo son fundamentales, y para tener pan, techo y abrigo se requiere seguridad. Y por tanto, a propósito de lo que dijo la alcaldesa Marepillán, yo también en esa misma línea, creo que el Estado de Excepción en las zonas que han sido siniestradas es fundamental para que las personas puedan recuperar la normalidad.

-¿Se refiere a la alcaldesa Ripamonti?



No, a la alcaldesa Melipillán, que fue la Alcaldesa de Quilpué, que señaló que el Estado de Excepción… bueno, creo que ambas alcaldesas hablaron de ello…

-Pareciera que la alcaldesa Melipillán no quiere el Estado de Excepción y la alcaldesa Ripamonti, sí…



O sea, yo creo que el Estado de Excepción en rigor –y hablo por mí, no hablo por la alcaldesa– mi opinión es que el Estado de Excepción en un escenario como el actual, en el cual el pan, el techo y el abrigo no está garantizado para todos, creo que es fundamental que el cumplimiento de ese propósito requiera de seguridad mínima y básica para la población. Por tanto, creo que de existir las condiciones y existir la posibilidad de mantener esta excepción en los terrenos que fueron siniestrados, yo los habría mantenido.

-¿Por qué le parece en el fondo que el Gobierno no lo haga? ¿Hay una desconexión con lo que ocurre, sienten y necesitan los vecinos en el territorio? ¿Faltó pedir con más fuerza al gobierno para que pudieran mantener este estado de excepción en la zona de parte de las autoridades a cargo?



A mí no me preguntaron, y no sé si le habrán preguntado a las alcaldesas si eran partidarias de mantener el Estado de Excepción. Ahora, evidentemente, el Estado de Excepción no puede ser eterno, por razones obvias, la gente de la población requiere recuperar la normalidad. Pero en estos terrenos, en estos territorios donde las personas fueron siniestradas, en estos territorios donde todavía la gente lo pasa mal, donde las ollas comunes están funcionando, donde es necesario cautelar las pocas pertenencias que tienen las personas, donde gente que está levantando con esfuerzo propio sus propias casas siniestradas, me parece que lo mínimo que tiene que hacer el Estado es darle la seguridad de que van a recuperar la normalidad en su vida.

-Mencionaba que va a ir el lunes a la comisión investigadora por el megaincendio, que finaliza en un mes. Se está revisando la estructura de la Conaf, Bomberos, lo que ocurrió, el rol de las alcaldías también con los planes de emergencia, y en paralelo, la Fiscalía también está investigando a las municipalidades después de haber capturado a los dos autores. ¿Cuáles son sus expectativas y qué le parece también esta arista de que la Fiscalía vaya a por los municipios?



Lo que no puede ocurrir en estas comisiones investigadoras se transformen en un órgano inquisidor. Porque las comisiones investigadoras, me imagino que más allá de recabar antecedentes, lo que uno esperaría es que esa información recabada luego se transforme en política pública, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque me tocó convivir en prácticamente tres meses, mañana, tarde y noche, con la alcaldesa y con todas las autoridades que estuvimos precisamente en los comités de gestión de riesgos de desastre en el Cogrid, me tocó conocer que la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, en el año 2023 ofició a 82 privados para que hicieran líneas de cortafuegos, de los cuales sólo dos hicieron lo hicieron. ¿Y las pavesas por donde entraron? Por los terrenos donde no se hicieron líneas de cortafuegos. Por tanto, hoy día yo lo que esperaría de esa comisión investigadora es que además de recabar este antecedente, porque estamos hablando de parlamentarios que formulan leyes, que fiscalizan y formulan leyes, es que surjan iniciativas de política pública. Hay que pensar de qué manera levantamos una política pública que nos permita construir más de 40 hectáreas de línea de cortafuegos. Sólo en Quilpué se requieren más de 15 hectáreas de línea de cortafuegos, más de 30 en Viña del Mar, manejo de quebradas, por ejemplo, equipos de ataque temprano para enfrentar los incendios, grifos con agua. Yo he sido súper crítico, me tocó ver que la reposición del alumbrado público depende de Chilquinta, y el gerente de Chilquinta estaba de vacaciones; la reposición del agua dependía de Esval, y nos dotó de 140 acumuladores de 5.000 litros de agua, pero no reponía el agua en áreas que no estaban concesionadas. Por ejemplo, con respecto a la remoción de escombros, 10 municipios votan en el relleno sanitario El Molle, y toda la remoción de escombros iba allá. Tú sabes que El Molle trabaja de lunes a viernes, y lo administra una empresa franco canadiense. Y hubo que hablar con el CEO para que habilitara el fin de semana, el sábado y el domingo, para ir a tirar escombros, porque el sábado y domingo se cerraba.

-Hay primarias en varias comunas de la región este domingo. ¿Cuáles son sus expectativas, más allá de quienes salgan electos, principalmente en las comunas más emblemáticas? Hay varios quienes piensan que las primarias permiten ver cómo se mueven las fuerzas políticas.



Hay 60 primarias municipales a nivel nacional, hay dos primarias de gobernadores regionales en Coquimbo y Biobío, primarias opositoras, en este caso. Creo que el ejercicio de primarias es importante, necesario, democrático. Yo pasé por primaria en la elección anterior donde fui electo y sin duda no sé si van a marcar una tendencia, pero en algunas primarias donde hay muchas disputas, particularmente de las fuerzas opositoras, se puede marcar una tendencia importante. Estoy pensando, por ejemplo, en la primaria de Puente Alto, por ejemplo, primarias donde lo que ahí suceda puede marcar el derrotero también de Chile Vamos, puede marcar el derrotero de Republicanos y del Partido de la Gente. Creo que hay primarias que hay que observar con mucha atención. Yo espero que el clima no conspire con la participación también, porque evidentemente el fin de semana hay un pronóstico de lluvia para el sábado y para el domingo y para la semana que viene también.

-Usted va a la reelección, ¿quiénes lo apoyan hoy?



Bueno… (ríe)

-¿Por qué se ríe?



Porque es una pregunta que me la han hecho toda la mañana…

-¿Y todos los días?



Y todos los días… Bueno, todas las fuerzas del Frente Amplio hace dos semanas atrás llegaron, nos reunimos a las 8:00 AM, antes de la pega. Llegó Diego Ibañez, presidente de Convergencia; Jorge Brito, presidente regional de RD; Camila Rojas de Comunes; Francisca Bello de Convergencia; el senador Latorre; concejales del Frente Amplio; la alcaldesa Ripamonti también; la alcaldesa Melipillán se excusó porque tenía Concejo. Hoy día tenemos todo el apoyo al Frente Amplio, eso está claro, tenemos el apoyo de la DC regional…

-El presidente regional de la DC, Roy Crichton, mencionaba que más que el apoyo del partido, es un respaldo de los alcaldes y cores de la región demócratacristianos…



O sea, a mí lo que me importa, si se me pregunta de apoyos regionales, tengo que decir que el apoyo regional de la DC es muy importante, que es el apoyo que está expresado en los alcaldes Edgardo González, el alcalde de Llay Llay, el alcalde de Panquehue, Gonzalo Vergara; el alcalde de La Calera, Johnny Piraino, el alcalde de Cabildo, Víctor Donoso que son apoyos importantes, muy importantes, y los consejeros regionales y el presidente y vicepresidente regional de la DC. Para mí eso es suficiente. Son alcaldes regionales y por tanto, a mí lo que me importa es precisamente la fuerza electoral regional.

-¿Qué pasa con los otros partidos del sector?



Tenemos conversaciones con los otros partidos del sector, con el Partido Radical, tenemos conversaciones con el PPD, hasta ahí…

-Obviamente el Partido Socialista no, porque ellos ya se decidieron por oficializar a Mauricio Viñambres...



O sea, el Partido Socialista es un partido que tiene un peso específico, no voy a hablar de sus candidaturas porque no me corresponde hablar, y va a tomar las decisiones que tenga que tomar y tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones que toma. Eso es importante.

-¿Qué posibles repercusiones prevé?



No sé qué repercusiones podría tener, pero tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Tienen un candidato que cuenta con el apoyo del Partido Socialista y por tanto tendrán que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Los políticos muchas veces dicen -yo también soy un político, estoy al frente del Gobierno Regional y soy la primera autoridad electa democráticamente de la historia de esta región como gobernador- no, si a mí las encuestas no me importan. Yo miro la encuesta, todos miramos las encuestas y todas las encuestas nos dan en un guarismo más menos 30 %, ahí estamos, y quienes nos siguen en la encuesta marcan siete, marcan ocho y por tanto las tengo que mirar y eso significa que tengo que seguir trabajando por mi región, hacer las cosas mejor y estoy dedicado íntegramente a trabajar en mi región. Este lunes entregamos 178 equipamientos para enfrentar la campaña de invierno, la unidad neopediátrica del hospital Carlos van Buren, en fin, estamos trabajando intensamente, pero yo lo que digo es que cada partido del Socialismo Democrático tiene que ser responsable de las decisiones que toma y tiene que ser responsable de los efectos que provoquen sus decisiones.

-¿Qué pasa con el PPD, con el PR? ¿Por qué no se avanza en eso?



Estamos conversando con ellos, estamos conversando.

-Si hay un candidato que gana en las encuestas, y ellos no tienen candidatos...



Son decisiones que tienen que tomar los partidos, me imagino que tienen que conversar con sus órganos nacionales. Ahí no me puedo pronunciar. Hemos tenido conversaciones muy respetuosas, muy, muy respetuosas, y conversaciones además que son de conocimiento público. Hemos tenido conversaciones muy respetuosas con el Partido Radical, lo mismo con el Partido por la Democracia. Así que tenemos parabienes por parte de ellos, quienes valoran nuestro trabajo, nuestra gestión, y esperamos que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar, no los presionamos, les agradecemos la deferencia que han tenido para conversar con nosotros y estamos en un proceso en el cual ellos tienen que tomar sus definiciones. Nosotros ya tenemos una definición tomada.

-¿Y cuál es la definición tomada?



Es que vamos a ir a la reelección y tenemos ya cómo hacerlo, porque vamos a ir en un cupo independiente dentro del Frente Amplio. Eso ya está listo.

-¿Ya no hay necesidad de juntar firmas?



No, la decisión que hemos tomado es ir en un cupo independiente en el Frente Amplio, eso es lo que nos ha garantizado el Frente Amplio. Ahora, si van a ir dos o tres candidatos más, bueno, hay un plazo perentorio que es fines de julio, donde se inscriben las candidaturas, y por tanto tenemos que esperar. Sin falsa modestia y sin ser peyorativo con los demás, si tenemos el propósito de continuar al frente del Gobierno Regional de Valparaíso, tenemos que estar dispuestos a enfrentar a todos los adversarios y tengo la disposición y la decisión de enfrentar a todos los adversarios desde el terreno de las ideas y con un hándicap a favor, que somos los primeros gobernadores electos de la historia democrática de nuestro país y tenemos también harto que exhibir, está a la vista, ahí están las casas, ahí está lo que estamos haciendo en salud, ahí está lo que hemos hecho seguridad en vivienda, en medio ambiente, y no lo digo peyorativamente tampoco, pero por nosotros hablan nuestras obras.

-¿Gana en primera vuelta?



No, en política –y lo digo siempre– no hay adversarios pequeños. Yo pasé por un proceso primario y fui a una elección donde nadie daba nada por nosotros, todas las encuestas nos daban perdedores, de hecho, recuerdo nítidamente que una semana antes de la elección del 15 de mayo en un periódico de circulación regional algunos analistas nacionales decían “Mundaca va a ser el último si hay una segunda vuelta” y “en la segunda vuelta no va a estar Mundaca”. En política no hay adversarios pequeños y por tanto tengo que someterme al escrutinio. Es una elección distinta porque la vez anterior fue con voto voluntario, esto es voto obligatorio. Y el voto obligatorio en la región son 1.800.000 electores, somos la región que tiene mayor cantidad de electores después de la región Metropolitana.

-El clima político actual también es distinto y además el voto obligatorio genera también que muchas personas de mayor edad también vayan a votar. ¿Eso también le preocupa?



Las últimas encuestas que he visto, la última encuesta de Pulso Ciudadano nos da ganando en todos los segmentos de los electores en la región y probablemente en el segmento donde tenemos mayores adhesión es en el segmento ABC 1 y en mujeres, pero todos los segmentos en general estamos bien aspectados, pero también todas las encuestas hablan de que hay un 35, 38 % de votantes que no tienen tomada la decisión todavía. Y eso en un escenario de 1.800.000 electores, el 30 % son 390.000 votantes, más que eso. Entonces, hoy día tenemos más de 400.000 votantes que no tienen su decisión tomada y por tanto el aventurar que ganamos en primera vuelta sería muy temerario y yo creo que lo que hay que hacer en el caso particular nuestro es seguir haciendo las cosas.

-En la derecha hay al menos cuatro candidatos: María José Hoffmann, Luis Pardo, Manuel Millones y Francesco Venezian, pero además podría sumarse el Partido de la Gente. ¿Contra quién le gustaría enfrentarse en segunda vuelta?



No te voy a responder esa pregunta porque eso significaría ponerle piso a uno. Ahora, lo que sí he dicho y lo vuelvo a repetir, es que hoy día los Republicanos van a llevar candidato a todo evento y lo que ocurre en la derecha si van a dos bandas, tres bandas o cuatro bandas, como se espera hasta este minuto, porque son cuatro los candidatos, es que tendrán que ellos asumir la responsabilidad. Mi tesis es que si la derecha va a cuatro bandas, es evidente que se dificulta para cualquier candidato la posibilidad de ganar en primera vuelta, porque probablemente uno o dos candidatos de la derecha van a sacar dos dígitos, entonces está difícil, pero bueno, yo no voy a ponerle ficha a ninguno, no podría hacerlo. Me niego a eso.

-Lo han cuestionado por su gestión en torno a la sequía, considerando que usted se hizo conocido primero como defensor de los derechos hídricos de la Provincia de Petorca, pero hay quienes lo han cuestionado justamente respecto a que desde que llegó hasta ahora, supuestamente no se han hecho las cosas que se esperaba que usted hiciera. El Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública tampoco habló mucho de la sequía en la región, lo que resulta preocupante, porque todavía tenemos problemas en esa área...



Seamos muy precisos: en mi cuenta pública del día 27, informé de que hemos puesto 21.696 millones de pesos en agua y medio ambiente. En materia de agua estamos financiando alcantarillados, para ser muy precisos, en la comuna de Santa María, en la comuna San Esteban, en la comuna de Putaendo, en San Antonio, El Tabo, El Quisco, Quintero, Puchuncaví, Petorca y La Ligua. El problema del agua es mucho más amplio. A propósito del tema de la sequía, nosotros como Gobierno Regional destinamos un tercio de nuestro presupuesto en proyectos de agua, un tercio. Estamos financiando sistemas comunitarios de agua potable rural, tenemos una política hídrica regional, entonces es bastante de payasos plantear que el Gobierno Regional lo único que ha hecho es comprar camiones aljibes, cuando en materia de agua hace mucho más que eso. O sea, se nos plantea la sequía como si fuera culpa nuestra, cuando todo el mundo sabe que, para decirlo en estos términos muy teóricos, la fractura metabólica del ciclo hidrológico en la región de Valparaíso tiene que ver con prácticas impropias, con construcción de drenes, con pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos, con corridas de cerco…Y del punto de vista del combate a la escasez de agua, creo que es muy importante la fiscalización y en eso hemos acompañado las fiscalizaciones de la DGA, y esta Dirección General de Aguas es la que más multas ha infringido por las prácticas impropias que hay en los cuerpos de agua. Yo como gobernador regional, por lo pronto, he presentado denuncias de prácticas impropias en el Aconcagua, a propósito de las sanciones que le aplicaron a Angloamerican, esa denuncia es mía, puse una denuncia a propósito de la interrupción del libre escurrimiento de las aguas en la desembocadura del río Maipo en San Antonio, hemos acompañado todas las fiscalizaciones también.

-Quizás se esperaba más de usted en esta materia, como usted era o es el rostro...



…Sigo siendo el rostro del tema del agua y todo el mundo sabe lo que hacemos en materia de agua, no solamente en sistemas de agua Potable Rural, no solamente en fiscalización, sino que también en hacer más eficiente el uso de recursos. En el epicentro nacional de las prácticas impropias en los cuerpos de agua, Provincia de Petorca, hoy día estamos financiando un proyecto con el INIA, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para impulsar sistemas de riego tecnificado con paneles fotovoltaicos. 40 pequeños agricultores de Cabildo y 39 pequeños agricultores de Petorca, con productores chiquititos, entre 1 y 5 hectáreas. En Longotoma, donde se produce el 80 % de las flores de corte del país, tenemos un proyecto de producción de flores de corte hidropónicas con manejo orgánico para ser más eficiente el uso del recurso. Hace dos semanas acá en Valparaíso lanzamos la red de huertos urbanos con manejo agroecológico también. O sea, en el tema de agua estoy haciendo todo lo que la ley me permite, el problema es que cuando se habla de sequía, la sequía no es culpa nuestra, la sequía es producto de las prácticas impropias, de cómo se han concentrado los derechos de aprovechamiento de agua en pocas manos. Y la pregunta que habría que hacer hoy día es ¿qué se hace desde el punto de vista legislativo? Porque para terminar con la privatización del agua son los parlamentarios los que tienen que levantar iniciativas, no yo. Y algunos que me critican de ese sector, yo les pregunto, bueno, ¿qué han hecho en materia legislativa?

