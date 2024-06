Encuestas posicionan a Macarena Ripamonti como Alcaldesa reelecta en Viña y dan fuerte llamado de alerta a la unidad de las derechas

Dos encuestas realizadas por entidades distintas, aunque ambas ligadas a la oposición, analizaron lo que será la Elección Municipal del 27 de octubre en Viña del Mar, donde a la luz de los resultados, la alcaldesa Macarena Ripamonti parece muy bien aspectada con miras a conseguir la ansiada reelección por otros cuatro años.

En la primera de ellas, el Partido Republicano realizó una encuesta interna para analizar cómo se proyectan estos comicios en la Ciudad Jardín, donde la tienda de derecha competirá con candidata propia: Antonella Pecchenino.

Se trató de una encuesta digital, enviada por correo electrónico a la base de contactos del partido en la comuna, cuyos resultados se obtuvieron ponderando las dimensiones de rango de edad y sexo, en base a datos demográficos y electorales históricos.

En total, 543 personas fueron las encuestadas entre el 4 y el 6 de junio por la tienda que lidera José Antonio Kast a nivel nacional, donde un 52,4% eran de sexo masculino y 47,6% de sexo femenino, y cuyo margen de error es de un 4,2%.

El sondeo de los republicanos puso en evaluación a tres candidatos: su carta, Antonella Pecchenino; al candidato independiente de Chile Vamos, Iván Poduje; y a la alcaldesa de Viña del Mar en ejercicio, Macarena Ripamonti.

Y para pesar de la tienda de derecha, la ganadora fue justamente la militante de Revolución Democrática (RD), quien se quedó con un 35,42% de las preferencias, por lo que ante la pregunta de por quién votarías si las elecciones fueran este domingo, Macarena Ripamonti se erigiría como Alcaldesa de Viña del Mar reelecta.

En segundo lugar llegaría el representante independiente de Chile Vamos, el arquitecto Iván Poduje, quien fue nombrado por un 24,66% de los encuestados. La candidata del Partido Republicano, Antonella Pecchenino, llegaría última, con 22,54%.

Un dato importante a considerar es que un 17,38% de los consultados por el partido asegura que no responde o no sabe por quién votará en la Elección Municipal.

Luego, el sondeo republicano puso dos escenarios para ser analizados: primero, si el enfrentamiento fuera sólo entre Macarena Ripamonti y Antonella Pecchenino, donde la primera se impone por estrecho margen de 40,60% versus 38,75%, por lo que nuevamente Ripamonti se encumbraría como Alcaldesa reelecta. Acá, un 20,65% de los encuestados dijo que no sabe o no respondió por quién marcaría su preferencia.

El segundo escenario enfrentó a Macarena Ripamonti con Iván Poduje, siendo ahora la victoria un poco más ancha a favor de la Alcaldesa de Viña del Mar, quien obtiene un 42,67% de las preferencias contra un 33,83% que mencionó al hombre de Chile Vamos. Los que no saben o no responden aumentan en este escenario a 23,50%.

PANEL CIUDADANO

La segunda, en tanto, se trata de la encuesta Panel Ciudadano, de la Universidad del Desarrollo (UDD), que llevó a cabo un sondeo para analizar las opciones que tienen dos de los candidatos para administrar el Municipio de Viña: Ripamonti y Poduje.

El estudio se hizo vía Whatsapp y SMS, entre las 20:00 horas del sábado 8 y las 20:00 del domingo 9 de junio, con 417 casos en la Ciudad Jardín y un margen de error del 4,8%.

El escenario para la elección de Alcalde en la comuna de Viña del Mar muestra que tanto la alcaldesa Macarena Ripamonti como la carta independiente de Chile Vamos, Iván Poduje, aumentan sus porcentajes ante la pregunta de si la elección fuera el próximo domingo, y los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría usted?.

La actual jefa comunal, en representación del oficialismo, registra un 33% en el estudio dado a conocer este 10 de junio; vale decir, 1 punto porcentual más que el del 30 de mayo (32%) y 4 puntos más que los que anotó el 12 de abril pasado.

El arquitecto y más que seguro principal contendor de la autoridad anota un 21% en el último sondeo de Panel Ciudadano; vale decir, 1 punto porcentual más que el último registro del 30 de mayo; y 11 puntos más que los que tenía el 12 de abril.

Cabe hacer presente que el concejal RN Carlos Williams y el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez (cercano a la UDI), fueron estudiados en abril, pero posteriormente dejaron de hacerlo debido a que descartaron sus candidaturas.

No obstante, un dato que llama poderosamente la atención es la cantidad de personas que afirman que votarán nulo, que no votarán o que no saben por quién hacerlo, pues este porcentaje llega al 46%; aunque 2 puntos porcentuales menos que en mayo (48%), pero 6 puntos más que el 40% que se registraba el 12 de abril pasado.

A poco más de cuatro meses para la Elección Municipal en Viña del Mar, la carta frenteamplista pareciera tener amplio dominio en esta carrera, incluso cuando los consultados en una de ellas fueron extraidos de una base de datos interna del Partido Republicano. Esto, a su vez, da cuenta de la necesidad del sector, tanto de Chile Vamos como de Republicanos de competir unidos, pues sólo sumando sus dos eventuales porcentajes podrían pelear con una sólida Macarena Ripamonti, que se niega a soltar a su autodenominado «Municipio de Cuidados».

