Encuesta Signos: Manuel Millones el mejor evaluado de la derecha por la Gobernación de Valparaíso y Rodrigo Mundaca pierde terreno

Entre el 17 y el 24 de junio, la encuesta Signos llevó a cabo un nuevo sondeo en la región de Valparaíso, donde fueron consultadas 1.614 personas, quienes entregaron una muestra acerca de cómo podrían venir las elecciones del domingo 27 de octubre donde, entre otros cargos, se elegirá al nuevo Gobernador Regional de Valparaíso.

Antes de detallar los resultados de la misma, vale hacer presente que el método utilizado fue combinado entre preguntas telefónicas y vía web, a una muestra seleccionada

aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación.

Entre los primeros resultados, el 53,6% de los consultados considera que, en general, la región de Valparaíso está retrocediendo; mientras que un 28,3% afirma que está progresando y un 18,1% respondió que la zona se mantiene igual. En el plano nacional, los números hablan que un 60,2% cree que el país retrocede; un 25,7% estima que Chile progresa; y un 14,1% asegura que todo se mantiene igual.

También se puso en evaluación la gestión hasta el momento del gobernador Rodrigo Mundaca, quien busca la reelección en los comicios de octubre. Los resultados de la encuesta Signos afirman que un 32,8% cree que ha sido "más o menos"; mientras que un 24,6% indica que lo ha hecho "bien". El 21,8%, en tanto, dice que lo ha hecho "mal". Los que dicen que su gestión ha sido "muy mala" son un 17,7%; mientras que los que estiman que lo ha hecho "muy bien" son un 3,1% de los consultados.

Pero los datos más relevantes llegaron de la mano con la pregunta asociada a la Elección de Gobernador Regional de Valparaíso, donde se puso la lupa en siete candidatos. Y es justamente Rodrigo Mundaca quien obtiene la primera mayoría, con un 22,1%, lo que le permitiría llegar a segunda vuelta. ¿Con quién? Si la elección fuera este domingo, se enfrentaría contra el consejero regional (core) Manuel Millones, carta independiente (cercano a la derecha) que obtiene un 15,3% de las preferencias.

En tercer lugar aparece el abanderado del Partido Republicano, Francesco Venezian, quien logra un 14,7% de los apoyos, según la encuesta Signos. Luego se ubica María José Hoffmann, la recientemente confirmada representante de Chile Vamos para la Gobernación de Valparaíso, quien obtiene un 13,2% de los apoyos.

Con un 8,6% irrumpe la ex convencional constituyente Tania Madriaga, quien en su condición de independiente (cercana al "sharpismo") se queda con un 8,6%. Le sigue Luis Pardo con 8,3%, quien este lunes fue descartado como candidato a Gobernador por Chile Vamos. Cierra el listado Mauricio Viñambres, del PS, quien obtiene un 6,2%.

Como se logra apreciar en los resultados, la irrupción de Tania Madriaga asoma como una de las conclusiones más fuertes, considerando que es primera vez que se mide, ya que su candidatura es reciente. Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con María José Arredondo, directora de ElectoraLab, consultora a cargo de Signos.

A juicio de la analista, el factor de la ex convencional Tania Madriaga "es casi pura matemática porque los puntos que baja Rodrigo Mundaca se van directamente a ella. Entonces uno con ese dato puede componer, haciendo ingeniería reversa, de qué estaba compuesto Mundaca: y está compuesto por este bolsón de votos de Valparaíso, que es todo lo que representa Madriaga, que es el 'sharpismo'".

En ese sentido, afirma que la candidatura de Madriaga puede afectar las aspiraciones de Rodrigo Mundaca, pero no tanto: "Le hace daño, pero no es suficientemente daño, porque efectivamente él sigue con la posibilidad de pasar a una eventual segunda vuelta. Si acá eso es lo importante. ¿Y Madriaga dónde crece? Habría que ver cuál es el camino que después puede tomar su candidatura".

Tomando en cuenta que Luis Pardo no va más como candidato, Arredondo expresó que "mi impresión es que con todo lo que uno ha leído de lo que ha pasado estos días, yo dudo cómo habrán quedado compuestas las amistades entre la gente de RN con Hoffmann, por las declaraciones que he leído. Entonces me da la impresión que los votos de Pardo se pueden ir a Millones o a Venezian. Lo veo mucho más probable de que se vayan a la misma Hoffmann, por cómo sucedieron las cosas y por las declaraciones que hizo. Ahora, si uno ve cómo se compone la muestra de quién votaba por Pardo, eso habría que entrarlo a analizar y es una muy buena pregunta".

En cuanto a si María José Hoffmann sale fortalecida tras la decisión de Chile Vamos, la directora de Electoralab explicó que "el desafío que tendrá de ahora en adelante es cómo ella recompone este quiebre o esta enemistad que produjo en Renovación Nacional, pero creo que ese es un desafío más bien de la candidata".

Finalmente, acerca del 8,1% que dice "tener dudas" respecto a su candidato a la Gobernación de Valparaíso, comentó que esta cifra "es relevante, pensando que Mundaca pasará sí o sí. Yo no veo que alguien se levante y le haga daño a Mundaca. Mi duda está con los candidatos de la derecha, porque Hoffmann tiene un 13%, pero podría arremeter. Hay que estar atento a la segunda encuesta, que medirá sin Pardo. Y ahí está el 8%, que se va a quién y dónde están los votos de Pardo. Entonces es muy importante hacer seguimiento a cómo vengan las negociaciones".

