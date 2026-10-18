Encuentran muerto al doble femicida de Villarrica en la cárcel de Concepción

La Dirección Regional de Gendarmería del Biobío informó que personal del Complejo Penitenciario de Concepción encontró sin vida al reo Wilson Eduardo Castro Tapia (41), autor confeso de los femicidios de su expareja y la hija de ésta en Villarrica, Región de La Araucanía.

En un comunicado, Gendarmería indicó que su cuerpo estaba al interior del hospital penal y que se constató "la presencia de un vínculo artesanal utilizado como elemento de suspensión". Agregó que no existen indicios de la participación de terceros en su fallecimiento.

"Ante esta situación, funcionarios de la unidad activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes, informando lo ocurrido al Ministerio Público, organismo que dispuso las diligencias investigativas destinadas a esclarecer las circunstancias y determinar la causa del deceso", añadió.

Por medida de seguridad, Castro Tapia se encontraba en la cárcel de Concepción en prisión preventiva por los femicidios de Yohana Peña Calficura, de 34 años, y de Yamel Cisternas Peña, hija de 15 años de la mujer, cometidos en la tarde del 18 de septiembre pasado.

El macabro hecho quedó al descubierto en una vivienda de calle Futalelfú de Villarrica, luego de que el sujeto confesara los crímenes a su hermana. Ésta, a su vez, dio aviso a Carabineros, que capturó al sujeto.

Se informó que el imputado, de nacionalidad chilena, tiene antecedentes por robo en lugar habitado y hurto simple. Además, trascendió que habría cometido el doble crimen tras consumir sustancias ilícitas.

Por su parte, el fiscal de Villarrica, José Ramírez, indicó que el caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco.

Las indagatorias iniciales arrojaron que las víctimas presentan lesiones compatibles con el uso de un elemento contundente, presuntamente un hacha.

PURANOTICIA