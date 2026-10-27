Encuentran más de 56 kilos de droga abandonados cerca del Complejo Fronterizo El Loa: hay tres detenidos

Un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y la PDI permitió encontrar 56,16 kilos de droga que habían sido abandonados en las inmediaciones del Complejo Fronterizo El Loa, en la región de Tarapacá. El procedimiento culminó con tres personas detenidas.

El hallazgo se originó cuando fiscalizadores de Aduanas detectaron un fuerte olor a marihuana en dos automóviles que estaban siendo inspeccionados en el complejo fronterizo. Ambos vehículos fueron sometidos a diversos controles, incluido el uso de tecnología no invasiva, sin que se encontraran sustancias ilícitas en su interior.

Sin embargo, los antecedentes obtenidos durante las entrevistas a los ocupantes permitieron orientar las diligencias hacia los alrededores del recinto, donde habrían sido abandonados varios sacos.

Debido a las condiciones de visibilidad, una primera inspección realizada durante la noche no arrojó resultados. Por ello, el operativo se retomó cerca de las 8:00 horas, esta vez con la participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las labores de búsqueda permitieron localizar, detrás de un local comercial cercano y en las inmediaciones de una quebrada, dos sacos envueltos en plástico negro. En su interior había 14 paquetes: 10 contenían marihuana, con un peso bruto de 52 kilos y 10 gramos, mientras que los cuatro restantes contenían clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 4 kilos y 150 gramos.

Tras el hallazgo, detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Tarapacá adoptaron el procedimiento correspondiente. En tanto, los tres ocupantes de los vehículos, una ciudadana chilena y dos ciudadanos extranjeros, fueron detenidos.

PURANOTICIA