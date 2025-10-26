Encuentran cuerpo en el río Cautín: Correspondería a docente desaparecido

Una triste noticia marcó la tarde de este sábado en Temuco. Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros rescató un cuerpo sin vida desde la ribera del río Cautín, el cual correspondería al del docente Fernando Caripán Cárdenas, de 36 años, desaparecido desde el pasado 19 de octubre.

El hallazgo fue realizado por pescadores que transitaban por el sector y que dieron aviso inmediato a Carabineros. Minutos después, el GOPE desplegó un operativo en el lugar para recuperar el cuerpo, con apoyo de unidades especializadas en rescate.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, no se han encontrado señales que indiquen la participación de terceros en la muerte del profesor. Sin embargo, la causa exacta del deceso será determinada por el Servicio Médico Legal (SML), que realizará la autopsia correspondiente.

Desaparición y labores de búsqueda

Fernando Caripán fue visto por última vez el sábado 19 de octubre, precisamente en las cercanías del río Cautín, lo que activó un amplio operativo de búsqueda encabezado por equipos de emergencia, voluntarios y un club de kayak local.

Durante la semana, familiares, amigos y vecinos se sumaron a los esfuerzos por dar con su paradero, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

Tras el hallazgo, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco concurrió al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor y coordinar junto al SML el levantamiento del cuerpo.

PURANOTICIA