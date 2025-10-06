Encuentran cadáver de extranjero en el vertedero municipal de Copiapó: investigan si fue llevado en camión recolector

La Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) están indagando las circunstancias del hallazgo de una persona sin vida en el vertedero municipal de Copiapó, hecho que quedó al descubierto la mañana de este lunes.

Hasta el lugar concurrió el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, quienes realizaron los primeros peritajes en el lugar, determinando que se trata de un hombre adulto existiendo una posible identidad que indicaría que se trata de un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Hasta el lugar del hallazgo concurrió también el fiscal de la Unidad SACFI-ECOH, Pedro Pablo Orellana, quien indicó que una vez que fue comunicado el hallazgo de esta persona se ordenó a Carabineros aislar el sitio y la concurrencia de la Brigada de Homicidios.

“Una vez en el lugar pudimos verificar que se trataba del cuerpo de un hombre adulto que se encontraba entre los escombros propios de este relleno sanitario. Las diligencias investigativas que se desarrollaron en el lugar permitieron establecer una identidad y se trataría un hombre de nacionalidad paraguaya”, explicó el persecutor.

Agregó que por el momento las causas de muerte se desconocen y será tarea del Servicio Médico Legal llevar a cabo las diligencias que permitan conocer este relevante antecedente para la indagatoria.

El fiscal dijo que la función investigativa buscará determinar también las circunstancia que llevaron a encontrar el cuerpo en el vertedero, si fue trasladado por un camión recolector o dejado en este sector por otro vehículo. Todo lo cual por ahora es materia de la investigación sin poder descartar en esta etapa de la causa ninguna hipótesis.

